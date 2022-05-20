爆退YouTube圈！勾惡槓連千毅「IG無預警消失」 原因曝
YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前因為消費糾紛槓上直播主連千毅，事件讓不少網紅也挺身而出發聲，甚至動用社會大哥出面協調，引起社會議論。而曾經在影片中撂狠話要「退出YouTube圈」的勾惡，沒想到19日晚間就被網友發現「勾惡IG不見了？是不是不太妙？」引起熱議。
一名網友在19日晚間在PTT貼文指出「各位兄弟姐妹，稍早想要去看勾惡的IG，結果發現他的IG已經不見了，有人知道發生什麼事嗎？還是說這裡面水很深，要加入會員才會告訴我？」不少網友看完之後，都直接聯想到勾惡與連千毅先前爭論風波，可能與IG帳號消失原因有關。
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，水太深了吧，事情都還沒落幕，IG先不見」、「勾惡惹錯人了，狗被逼急也會跳牆」、「會不會連各地大哥都先放棄他」、「真的很衰欸，幫受害者發聲的人，結果第一波被弄下去」、「還是說，要加入會員才可以知道原因XD」。
而《NOWnews》記者實際查看勾惡原本帳號，發現「joker081888」確實已經找不到，但在IG找尋勾惡，卻發現有「勾起你心中的惡2.0」的備用帳號，稍早勾惡也在該帳號解釋，透露突然就發現帳號被平台停用，等手邊的事情忙完，會開始一一解決所有問題，如果真的拿不回帳號也沒關係，「反正只要大家都在，勾惡就還會在」，也呼籲大家自己除了這個備用帳號，沒有其他的，粉絲們不要搞錯。（編輯：張嘉哲）