7-11「最危險商品」是它！不需要一直買 眾認了：忍不住
7-11在全台灣是門市最多的便利超商，往往在一條街上走沒幾步路就能夠看到好幾間，由於24小時營業的性質，成為民眾日常生活當中不可或缺的商家之一。近日，就有網友分享自己去7-11都會買的物品，結果意外釣出不少苦主，直呼「不需要真的一直買，太恐怖啦！」引發討論。
原PO在臉書社團「全家/7-11好物新品分享區」貼文指出「在7-11看到這個悠遊卡，覺得可愛就一直買」只見貼出的照片，原PO已經購入無數個悠遊卡，每個造型都相當可愛，包括迷你蘋果西打汽水、維力大力汽水以及蠟筆小新等等，但悠遊卡這東西，其實只需要一個就足夠，且只要不遺失就能使用非常久，只不過由於造型推陳出新，讓人忍不住一買再買。
貼文一出，網友紛紛回應「真的不需要還會一直買，太恐怖啦」、「我每次去櫃檯結帳都會看兩眼....看到喜歡的就結帳」、「真的買不完wwww」、「哭了！又要準備訂新的」、「超商悠遊卡的坑太深....入坑就出不來了」、「這商品真的有夠危險的，我都不敢看，怕看了就想買」、「是真的可愛但買不完啊（抱頭痛哭）」、「蠟筆小新這款，去年八月預購的商品，我還要等到6/16才拿得到嗚嗚」。
事實上，確實近幾年由於多種支付類型逐漸崛起，包括信用卡支援小額支付、行動支付多家問世等等，導致悠遊卡又再度回歸民眾「搭車票卡」的單一功能，市場被瓜分掉，不過，悠遊卡憑藉推出「造型悠遊卡」的策略非常成功，搭配超商開啟預購功能，讓不少人逛APP、超商時都忍不住被造型吸引而購買，也不管自己需不需要這麼多張悠遊卡。
在過往推出不少超夯的造型悠遊卡，且銷售量都相當驚人，包括先前推出的美少女戰士月光權杖悠遊卡，平均每15分鐘就賣出一萬支，帶動整體銷售額來到7億元，創下歷史新高；而前年推出的DS4的悠遊卡，預購量更高達48萬套，不少人要等貨一年才拿到手，只能說山不轉路轉，悠遊卡巧妙運用不同的策略，也讓自己的口袋賺飽飽，不被市場淘汰。（編輯：張嘉哲）