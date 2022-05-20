白飯搭「1水果」怪爆！味道神級搭配 老饕讚：國外超夯
世界五大水果之一的芒果，不但富有維他命A、維他命C和維他命D，還有可抑制腦細胞死亡的效果，是許多人熱愛的夏季水果，不過近日有網友發現，竟然有人將芒果搭配糯米飯一起吃，令人非常難以想像味道，貼文曝光後，意外釣出內行人透露這是泰國知名美食，並狂讚味道：「超好吃！去泰國吃爆」、「去泰國玩時很愛吃，超好吃」。
該名網友昨（19）日在PTT貼文，他以「有人吃過芒果配飯嗎？」為題，表示近期發現有芒果糯米飯這種美食，感覺非常美味，但很難想像味道是怎樣，「對我來說就跟鳳梨蝦球一樣邪門歪道」，這讓他好奇問：「有人真的吃過道地泰國的芒果糯米飯嗎？有沒有推薦道地的芒果糯米餐廳嚐鮮？」
貼文一出，留言區釣出許多老饕狂讚，「芒果飯好吃，但是不愛青木瓜」、「去泰國玩時很愛吃，超好吃」、「泰國賣的超好吃」、「在泰國吃過，真的好吃耶，無違和XD」、「超好吃！去泰國吃爆」、「真的超好吃，但台灣好像都沒看到泰國餐廳有在賣」。
不過，也有網友搖頭直言，「我不行…」、「之前Costco有賣過，個人不喜歡」、「吃過覺得很詭異」、「我不喜歡」、「太甜了」、「覺得普通」、「邪門歪道」。（編輯：賴禹妡）