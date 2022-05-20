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反骨雙胞胎起源被挖出！淡妝顏值破表全被拍　對比照瘋傳

▲反骨正妹雙胞胎「軒姐宸妹」近日因上Joeman對決系列影片一砲而紅。（圖/艾宸IG）
▲反骨正妹雙胞胎「軒姐宸妹」近日因上Joeman對決系列影片一砲而紅。（圖/艾宸IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 09:19:13

反骨男孩成員「軒姐宸妹」近日上Joeman節目對決「平價剪髮vs奢華剪髮」，妹妹艾宸因為不滿意剪髮後造型，影片中展露出情緒，甚至自爆在片場落淚，引起不少討論，而擁有天使臉孔的兩人，因妝容相對成熟，讓不少人直呼「根本看不出是17歲！」近日，就有網友翻出雙胞胎第一次在鏡頭露面的影片，淡妝顏值破表的模樣，讓不少觀眾希望他們展現出高中生應該有的模樣就好，不必過度包裝自己。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「請問這兩個人是雙胞胎嗎？也太可愛了吧！跟現在反差真的大」只見貼出的影片，內容為反骨男孩頻道在2020年12月13日上傳的街頭實驗影片，影片中成員酷炫、孫生、艾瑞絲輪流以假掉錢包的方式，來藉此觀察路人反應。

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▲軒姐宸妹舊片被網友翻出，不少人發現淡妝的他們更清純可愛又好看。（圖/反骨男孩YT）
而一開始的孫生接連開始進行實測，發現路人們都會撿拾錢包並歸還，隨後一對穿著相似的姐妹經過，當孫生錢包落下時，妹妹艾宸見狀立刻撿起，隨後孫生開始快步奔跑，兩姐妹依舊窮追不捨，直到歸還孫生錢包為止，當時艾軒以及艾宸才16歲，讓孫生也大讚「好可愛耶！雙胞胎，我等你們長大，我30歲會更勇喔！」

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▲網友對比軒姐宸妹倆人以前淡妝跟現在濃妝，認為在高中時期的裝扮，左邊更勝一籌。（圖/反骨男孩YT、艾宸IG）
不過仔細一看兩姐妹的妝容，當時的她們走的是休閒風，且臉上的妝明顯較淡，對比現在妝容較濃，讓不少網友看完影片之後紛紛回應「但是真的有可愛到！希望他們妝不要像現在那麼濃了！天然感覺好棒」、「說真的當什麼陷阱妹，妝淡一點自然一點明明比較正」、「淡妝超級正＝＝.....誰叫他們不要畫那麼濃的妝了啦」、「雙胞胎那時候感覺也比較清純可愛，現在的妝有點成熟」、「才過一年而已差這麼多！老天鵝！希望他們做回自己」。（編輯：張嘉哲）


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