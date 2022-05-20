朱卡羅打翻整鍋粥！顏寬恒嘆：鐵支活生生玩成吹牛

國民黨中常會突襲式提名前行政院長張善政參選桃園市長，引爆前台北市議員羅智強支持者的不滿情緒，黨內也傳出反彈聲浪，認為黨中央不尊重地方。前立委顏寬恒昨深夜在臉書發文，指過去已強調太多次太多次，「不應讓任何戰將在初選過程中折損」，朱立倫作為黨主席，卻因一己好惡「為卡羅而卡羅」，活生生把滿手鐵支玩成吹牛。
顏寬恒競選中二立委補選期間，羅智強曾多下南下輔選，今年2月羅智強苦行時，顏寬恒也陪走。反觀朱立倫雖宣稱在補選南下6次，但大多只是到競選總部坐坐，早引起顏的支持者微辭。對於國民黨桃園市長選舉的紛擾，顏寬恒昨在臉書發文，感慨羅智強原該是「最強人選」，卻成了黨中央的眼中釘。
顏寬恒說，張善政絕對是能夠打造桃園未來式最優秀的人選之一，但朱立倫過去阻擋羅智強的種種理由，「不管拿地方認同力阻、透過民調羞辱，如今全數迴向到張院長身上，證明朱立倫一心無關勝選，而是為卡羅而卡羅」。
顏寬恒說，作為黨主席，應該是調節地方矛盾產生最強人選，朱卻憑一己喜好將「地方」當作「武器」攻擊黨內同志，刻意讓羅智強與桃園在地系統衝突激化，同時造成被攻擊的、被消費的雙方都遭受嚴重傷害，導致「在地優質人選進退兩難，空軍不論飛得再高也難以落地」，搞得鬧劇無法收拾時，「最後想到的辦法竟是打翻整鍋粥，另起爐灶」。
他以打牌形容：「每張都是王牌的大老二，團結一致可以打出鐵支一舉取勝，卻活生生玩成了吹牛。分開出的結果，就連梅花三的對子都無法取勝。」顏寬恒認為，朱立倫已讓所有人遍體鱗傷，「即便張院長作為再優秀的人選，也孤掌難鳴」。