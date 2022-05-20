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3主菜便當「肉多到炸開」僅95元！2萬網求地址：夭壽便宜

▲原PO買雞腿便當，再加點排骨和香腸，3樣主菜竟然只要95元，貼文一出，老饕全暴動，紛紛直呼「夭壽便宜」、「求地址」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO買雞腿便當，再加點排骨和香腸，3樣主菜竟然只要95元，貼文一出，老饕全暴動，紛紛直呼「夭壽便宜」、「求地址」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 12:21:23

許多外食族、租屋族因為工作忙碌、開伙不便，因此常會選擇方便快速的「便當」果腹；不過近年來物價飛漲，要能吃到一份CP值高的便當實屬不易；不過，就有一名男網友分享自己買了一個雞腿便當，再加點排骨和香腸，3樣主菜竟然只要95元，貼文一出，老饕全暴動，紛紛直呼「夭壽便宜」、「求地址」。

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該名男網友昨（19）日在臉書社團《爆廢公社》發文，分享自己買到的「超便宜」便當，「中午走進一家沒吃過的便當店裡買便當，想說今天吃飽一點，於是點了雞腿便當，再單點一塊排骨+香腸」，原PO的便當相當於三樣主菜，他原本以為價錢一定會破百元，便掏出200元準備結帳，「結果老闆說這樣總共是95元」，讓他又驚又喜。

從他PO出的照片來看，便當內除了一個大雞腿與大排骨，香腸也不至於太小，配菜則是麻婆豆腐、南瓜與炸香菇，在排骨旁邊還有一大塊煎蛋，整個便當份量真的多到滿出便當盒外。

▲原PO買雞腿便當，再加點排骨和香腸，3樣主菜竟然只要95元，貼文一出，老饕全暴動，紛紛直呼「夭壽便宜」、「求地址」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO買雞腿便當，再加點排骨和香腸，3樣主菜竟然只要95元，貼文一出，老饕全暴動，紛紛直呼「夭壽便宜」、「求地址」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文不到一天，老饕全暴動，目前已有近2萬人按讚留言，「夭壽便宜」、「天啊適合買爆」、「吃爆！在哪裡」、「跪求地址」、「佛心便當欸」、「太便宜了啦」、「95過分了喔」；但也有網友認為「不可能」，「不可能，雞排都要80了」、「騙人的」、「這根本就不可能」、「確定是台幣嗎」、「算錯了吧」、「怎麼可能」、「不可能！絕對不可能！」。

不過，留言處也有神人透露這間店家應該是位於「高雄楠梓」，「應該是高雄楠梓和家小館，是這間無誤」、「看到炸香菇的時候，我也有想過，哈」、「楠梓的便當店」、「德民路和家小館」、「我都點豬排便當50元」、「是不是在楠梓」、「現在都要排隊20分鐘以上了」、「真的便宜大碗好吃，今天我家也吃雞腿便當」。（編輯：郭佩蓉）

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