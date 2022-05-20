COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女好心幫送物資！確診好友竟「瘋狂情勒」：妳會怕就快滾

▲有網友崩潰淚訴，自己好心替確診好友送防疫物資，沒想到對方卻一副「會怕就快滾」的樣子，超差的態度令人心寒，貼文引發熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友崩潰淚訴，自己好心替確診好友送防疫物資，沒想到對方卻一副「會怕就快滾」的樣子，超差的態度令人心寒，貼文引發熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 13:58:52

台灣本土疫情大爆發，不少人因為確診正在進行居家隔離，由於無法外出，只能倚靠外送員或親友協助送物資，不過卻有女網友崩潰淚訴，自己好心替好友送防疫物資，沒想到對方卻一副「會怕就快滾」的樣子，超差的態度令她心寒，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard發文提到，她在接到朋友確診的消息後，得知症狀有點嚴重，於是下班後就送一些物資過去，抵達時兩人在房門口聊天，可能因為原PO沒有進房，過程中朋友一直反覆詢問「會怕喔？」 原PO則表示「都送東西到房間來了，沒那麼怕，但聽說確診症狀很痛苦，還是會怕，也還有家人要顧」。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO沒有進入好友房間，不料對方卻對害怕病毒過度誤解，開始對原PO施加情緒壓力。（示意圖／取自pixabay）
不過原PO朋友似乎很在意「大家會怕他」，並擺出一副「原PO很沒義氣的樣子」，還一邊忙著手邊的事一邊對話，過程中咳嗽都沒有遮擋，似乎是在測試原PO的反應，暗示「若會怕就快滾」，對此原PO心寒表示「我重視你，但不代表要一起共享病毒，只是想送個支援，怎麼就變成這樣情感的拉扯？我可以理解確診者的孤單，但理智一點看待吧」。

原PO最後也強調，「害怕病毒是因為這不僅是健康風險還牽涉生計，除非自己能當個完美黑數，還能不影響到家人，我自我保護未雨綢繆，怎麼就變得是不夠重視朋友呢？」

貼文一出網友紛紛留言力挺，「是他不懂珍惜」、「超羨慕有你這種朋友，你很有義氣」、「這不是朋友，醒醒」、「直接瀟灑的把物資全部帶走，好心被雷」、「你給他送餐、關心就已證實了你的重視，這種朋友不必有更多的交集了」、「重視是雙向的，如果他足夠重視你也不會冒著你可能被傳染的風險，去測試你的反應、測試你怕不怕他」、「會情緒勒索真的不行」。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

確診就驅離？房東嗆他「造成恐慌」　網揭關鍵：可以不走

她確診肚子餓！男友搬「1理由」拒絕送餐　眾怒：有夠瞎

兒確診遭媽「無情對待」！真相醫師也跪了　網愣：真夠狠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀