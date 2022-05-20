女好心幫送物資！確診好友竟「瘋狂情勒」：妳會怕就快滾

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不過原PO朋友似乎很在意「大家會怕他」，並擺出一副「原PO很沒義氣的樣子」，還一邊忙著手邊的事一邊對話，過程中咳嗽都沒有遮擋，似乎是在測試原PO的反應，暗示「若會怕就快滾」，對此原PO心寒表示「我重視你，但不代表要一起共享病毒，只是想送個支援，怎麼就變成這樣情感的拉扯？我可以理解確診者的孤單，但理智一點看待吧」。
原PO最後也強調，「害怕病毒是因為這不僅是健康風險還牽涉生計，除非自己能當個完美黑數，還能不影響到家人，我自我保護未雨綢繆，怎麼就變得是不夠重視朋友呢？」
貼文一出網友紛紛留言力挺，「是他不懂珍惜」、「超羨慕有你這種朋友，你很有義氣」、「這不是朋友，醒醒」、「直接瀟灑的把物資全部帶走，好心被雷」、「你給他送餐、關心就已證實了你的重視，這種朋友不必有更多的交集了」、「重視是雙向的，如果他足夠重視你也不會冒著你可能被傳染的風險，去測試你的反應、測試你怕不怕他」、「會情緒勒索真的不行」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。