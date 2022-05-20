好市多買熟食她做「重大決定」！後果鬆一口氣：救到人了
美式賣場好市多（Costco）因為其商品大份量且CP值高，成為不少人購物補足物資的首選商場，而其著名「熟食區」更是商場內的熱區，近日則有民眾分享在選購熟食時，遇到一對夫妻因為想法不同僵持，想不到後續自己竟意外協助解決紛爭，整段過程受到網友熱議。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提及，最近在熟食區等待拿德國豬腳時，她聽到身旁一對夫妻正為了要拿豬腳還是烤雞腿僵持不下，「先生想拿雞腿，太太堅持要吃豬腳，她還跟老公說『我隨便問一個人，人家一定都選豬腳』，沒想到，太太一講完這句話，還真的馬上轉頭問剛好站在旁邊的我」。
錯愕的原PO當下不想捲入戰局，但在評估情勢後，認為要選邊站的話，絕對是要站在太太這邊，於是只好向那位先生投以抱歉的眼神，並跟太太說「我個人是比較喜歡吃豬腳」，並表示「沒關係啦，你們就這次買豬腳，下次買雞腿，我也會這樣輪著」，對方聽完則立馬得意的看著老公，老公也大氣回應「好啦，妳想買什麼都買給妳，不要隨便騷擾人家啦」。
原PO事後鬆一口氣，認為「我應該有挽救到一個家庭吧，如果大家遇到這種狀況會怎麼做呢？」網友也紛紛湧入留言區「當然是站在太太那邊啊！安撫好太太，成交或結案都很順利」、「好有智慧的回應」、「覺得原PO人很好耶」、「我遇到只會覺得很煩，但原PO這樣做挺好的」、「會跟她說都買，都來這一趟了，多買點」、「通常回家後吃不完，老婆就會唸，老公你怎麼吃那麼少哈哈哈」、「妳真的救了一個家呢」。（編輯：張志浩）