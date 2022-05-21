金佳覽爆問「怎消霸凌紀錄」！3線索全符合 網朝聖傻眼
南韓人氣女團LE SSERAFIM成員金佳覽從出道前就爆出霸凌爭議，結果在出道之後，更多證據揭露，不少粉絲紛紛要求「金佳覽退團」，不過所屬公司Source Music自始自終都堅稱金佳覽是受害者，隨著證據越來越多，霸凌爭議幾乎快要實錘。近日，就有南韓網友挖出過去疑似是金佳覽在Naver知識iN（類似Yahoo知識+）提問「學暴紀錄會不會對升學不利」的相關問題，再次掀起討論。
金佳覽在日前被挖出在2018年6月因校園暴力而召開了校園暴力委員會，且裁決結果照片也被爆料出來，不僅名字相同且換算當時年紀也是與金佳覽相符，而Source Music已承認了她在2018年確實被校暴會召集，得到5號處分，據了解，南韓《校園暴力防治法》的處分中，最重為9號、最輕為1號，5號的行為是「判斷加害學生透過志願服務，是無法自我反省的時候，會借助專家的幫助，改善對暴力認知的措施」在韓國是非常嚴重的校園暴力處分。
而有南韓網友也在Naver知識iN上，發現一篇於2020年3月1日發表的提問貼文，內容附上一張校園生活記錄簿照片，照片上看到該名發文者因違反校園暴力防治法，而得到了5號處分，受懲處日期為2018年7月9日，內文則補充「這是在國一時留下的紀錄，因為打算要考藝術高中，請問國一在生記簿上有記錄，對升學會不利嗎？我受到的處分號數能被消除嗎？」
結果眼尖網友發現，除了得到5號處分與金佳覽的結果相同之外，當時傳出霸凌事蹟的她，正巧就是國一，且後來金佳覽確實讀了藝術高中，讓不少網友紛紛猜測，這個發文的人就是「金佳覽」本人，引起廣大迴響「金佳覽還是退團吧，越來越實錘了」、「金佳覽不要糊了LE SSERAFIM好嗎？」、「背景到底多強大.....都那麼多證據還不退團」、「金佳覽有做就承認吧」；但也有網友認為不一定是「金佳覽」，一切等調查結果，但覺得有5號處分還想要考藝術高中是非常驚人的事實。
而對於金佳覽霸凌爭議越燒越大，所屬經紀公司Source Music昨（20日）一早先宣佈取消團體行程，接著正面回應霸凌疑雲，公司詳細交代金佳覽與女學生A的爭執過程，確實在爭吵中有口出惡言罵髒話，但金佳覽其實是為了幫流出不雅照的同學出頭，才會釀成一場爭執，公司強調「金佳覽也是受害者」，並指認當時是學校處分太重，宣布金佳覽停止活動、LE SSERAFIM暫時以5人制跑行程。（編輯：張嘉哲）