年收700萬買不起房！夫妻曝「日常支出」嘆：還要存錢嗎
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己薪水沒有漲，讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步，一名女網友就哭訴，自己在台北打拼，和老公加起來家庭年收入約莫700萬，現在住在老房內，近日考量安全性後，想入手新大樓，不過看到喜歡的房都要6000萬，讓她猶豫「要繼續存錢？還是買一間2000萬的房子投資」。
原PO在PTT發文提及，自己在台北工作，兩年前為求交通方便，就在台北市買了兩千萬上下、快40年的老屋，後來結婚全家也一起入住；近日夫妻倆擔心老房的安全性，考慮要用老公名義再買一間板南線附近的房子，「想說兩個人一起出錢，也許可以買一間大一點、新一點的大樓」。
但令原PO困擾的是，交通方便、又新又大的房子現在根本買不起，因而考慮是否先買一間約兩千萬的房子投資，原PO再透露，夫妻倆都是上班族，家庭年收入約700萬，月收是40萬左右，雖然數字看似很多，但上班族被扣的稅真的很重，很難避稅，還有老小、車要養，實際收入其實沒想像中的高。
面對多種變因的拉扯，原PO也陷入兩難，因而求助「該買2000萬房投資」，還是「繼續存錢幾年，買一間約莫6000萬的房子」，網友也紛紛留言「如果能穩定700其實可直上，因為再過幾年，你就跟不上目前想要買的物件價格」、「如果想買第二間當投資，台北市不是好選擇」、「中高階可能你自己也要評估一下職業穩定性」、「台北要大要新要交通方便，普通上班族是比較難啦」。
此外也有網友特地回文提出不同看法，「我跟妳狀況挺類似，目前在跟家人溝通的作法是用租的，妳們可以去算想住的大樓，用租的或買的，所付出的房貸利息是否差不多，甚至是利息高於租金，是的話，如果你們真的很想換去新大樓，那用租的不妨是另一種不錯的選擇」。（編輯：張志浩）