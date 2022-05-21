COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

神準心測！最想玩哪樣遊樂設施　秒測未來的「財運危機」

▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項心理測驗，只要選一樣最想玩的遊樂園設施，就能秒測你未來的「財運危機」。（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項心理測驗，只要選一樣最想玩的遊樂園設施，就能秒測你未來的「財運危機」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 10:49:49

有的時候，我們面對金錢就像小孩子進到遊樂園ㄧ樣，琳琅滿目、令人目不暇給的遊樂設施在眼前，讓人躍躍欲試，卻不知道一時該從哪一樣開始玩起，因為每一樣都想要嘗試。人生花錢用度也是如此，慾望如此之多，而手上可以花費的金錢不善加規劃的話，有可能導致每個月底都過著捉襟見肘的日子。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享一個有趣的心理測驗，看你未來49天你的財運會有什麼危機？想像一下回到兒時的你，站在遊樂園的門口，小丑、爆米花、棉花糖、遊行隊伍盡在你眼前，接著，你會想要先從下圖中哪個遊樂設施，來開始一整天的遊樂園冒險呢？

▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項心理測驗，只要選一樣遊樂園設施，就能秒測你未來的「財運危機」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師臉書）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項心理測驗，只要選一樣遊樂園設施，就能秒測你未來的「財運危機」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師臉書）
A、魔幻宮殿

B、旋轉木馬

C、海盜船

D、摩天輪

-選好看答案-

答案A、魔幻宮殿

未來49天關於你的財運，要留意省小錢花大錢的矛盾。其實平常你是省吃儉用的，你也不會隨意花錢，但對於衣服丶化妝品丶保養品，面膜或是指甲彩繪這一類女生最喜歡的美容花費，你就是會忍不住，永遠會因為美妝商品的打折就立刻失心瘋。老師建議你，化妝品或保養品夠用就好，不要買來囤貨，這樣就能避免花過多的錢在美容方面。

答案B、旋轉木馬

未來49天關於你的財運，偏財運機會很多，而你的獲利與發財，是建立在充分的掌握資訊與前車之鑒上面，由於你的個性謹慎丶細心，面對瞬息萬變的投資市場，你反而能掌握自如。因此老師建議你，觀察股票指數丶房地產與觀光商機，你可以考慮投資或是創業做生意，應該可以獲得人生的第一桶金。

答案C、海盜船

未來49天關於你的財運，特別要注意持續的漏財丶破財等問題，其實你並不是不懂得賺錢丶存錢，而是賺錢的速度趕不上你花錢的那股狠勁，你是個比較重視穿著打扮的人，你覺得身上要有些名牌的點綴，才會讓整個人更亮麗有型，只是老師要提醒你，如果你的消費和購物習慣不稍微改一下，很容易存款就會變成負面成長。

答案D、摩天輪

未來49天關於你的財運屬於時好時壞，由於你的個性比較急躁，因此往往隨意的聽信小道消息，就大膽的投資，等到主力資金已經撤退，或是財團開始拋售持股的時候，你才驚覺問題的嚴重性。老師建議你，可以選擇定期定額的投資基金丶或是股票分散風險，同時強迫自己儲蓄和存錢，這是一種積少成多丶積沙成塔的力量。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

神準心測！最想喝哪杯調酒　秒知身旁朋友「對你的看法」

「12星座」下半年運勢曝光！摩羯苦盡甘來　天秤貴人相助

讓情人離不開！最優質「5星座女」曝光　追到千萬別放手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀