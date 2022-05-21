神準心測！最想玩哪樣遊樂設施　秒測未來的「財運危機」

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A、魔幻宮殿
B、旋轉木馬
C、海盜船
D、摩天輪
-選好看答案-
答案A、魔幻宮殿
未來49天關於你的財運，要留意省小錢花大錢的矛盾。其實平常你是省吃儉用的，你也不會隨意花錢，但對於衣服丶化妝品丶保養品，面膜或是指甲彩繪這一類女生最喜歡的美容花費，你就是會忍不住，永遠會因為美妝商品的打折就立刻失心瘋。老師建議你，化妝品或保養品夠用就好，不要買來囤貨，這樣就能避免花過多的錢在美容方面。
答案B、旋轉木馬
未來49天關於你的財運，偏財運機會很多，而你的獲利與發財，是建立在充分的掌握資訊與前車之鑒上面，由於你的個性謹慎丶細心，面對瞬息萬變的投資市場，你反而能掌握自如。因此老師建議你，觀察股票指數丶房地產與觀光商機，你可以考慮投資或是創業做生意，應該可以獲得人生的第一桶金。
答案C、海盜船
未來49天關於你的財運，特別要注意持續的漏財丶破財等問題，其實你並不是不懂得賺錢丶存錢，而是賺錢的速度趕不上你花錢的那股狠勁，你是個比較重視穿著打扮的人，你覺得身上要有些名牌的點綴，才會讓整個人更亮麗有型，只是老師要提醒你，如果你的消費和購物習慣不稍微改一下，很容易存款就會變成負面成長。
答案D、摩天輪
未來49天關於你的財運屬於時好時壞，由於你的個性比較急躁，因此往往隨意的聽信小道消息，就大膽的投資，等到主力資金已經撤退，或是財團開始拋售持股的時候，你才驚覺問題的嚴重性。老師建議你，可以選擇定期定額的投資基金丶或是股票分散風險，同時強迫自己儲蓄和存錢，這是一種積少成多丶積沙成塔的力量。（編輯：郭佩蓉）
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