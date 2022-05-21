烘爐地拜拜喝到「甜甜的茶」？內行揭神秘來源：止痰化咳
台灣許多香火鼎盛的廟宇，都會提供茶水讓信徒們解渴，同時也帶來祈福、好運的效果。對此，一名網友就好奇發問，他曾在新北中和烘爐地喝到一杯神秘的茶，喝起來帶有甜味，沒有苦澀味，茶味也不重，「那是甚麼茶葉？」結果引發眾人討論。
臉書社團「爆系知識家」，一名網友PO文詢問，「想請問一下之前曾經在烘爐地上面喝裡面免費的茶，喝起來有一點甜甜的，沒有苦澀味，茶味也不中，請問一下那是什麼茶葉？」他回憶，在一些廟宇裡，好像也會有免費茶水可以喝，「最後一次喝，大概是在八年前烘爐地最上面，拜拜的裡面有一個銀色不鏽鋼的保溫筒裡面裝的茶水」。
眾人紛紛留言，「我媽都說是『茶米茶』，甘甜味可能是水質，但我不知道是那一種茶葉」、「廟裡喝的應該是決明子茶」、「一般很多廟都是供應麥茶」、「佛光山的茶也是甜甜的」、「有一陣子是泡『七葉膽』茶，你找的應該是這個」、「一般都是茶枝泡的茶，俗稱：老人茶」、「有可能是決明子或是七葉膽」、「七葉膽茶？甜甜的我只想到這個」。
結果有住在附近的網友透露，「那個是扁柏，生的加一點點白糖泡的，有兩個味道，一個是玄米茶。因為我就住烘爐地下面，算命街附近」。據《每日頭條》報導，扁柏又名側柏葉，從葉子、果實再到嫩枝都可以入藥，泡水喝還有止咳化痰、涼血止血的功效。（編輯：詹鎰睿）