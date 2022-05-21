他確診收市府「雙倍關懷」！爽拆2箱狂嗑 結局曝光糗了
台灣本土疫情持續延燒，近日就有一名確診網友在網路上表示，自己收到了兩箱新北政府寄來的關懷箱，原以為是自己收到「雙倍關懷」，沒想到最後卻有人打來希望他能將多的物資退回，令他相當無奈，貼文曝光後立即引起熱議，多數網友都直言：「我也有遇到，打來的小姐很客氣，說沒拆封的再裝一箱歸還就好，覺得行政人員都忙翻了，這種失誤可以體諒，而且對方態度很好這點很加分！」
該名網友昨（20）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示在確診後收到新北市寄來的2箱關懷箱，裡頭有泡麵、快篩、飲料、餅乾及垃圾袋等，但隔了3天，卻突然有人致電給原PO，詢問是否收到了2箱，並解釋「很抱歉，我們同仁重複按到訂單」，還說「能麻煩您把用不到的、未拆封的裝箱退回給我們嗎？我們再請貨運去收」，讓原PO無奈嘆：「以上真實發生在小弟身上！瞎瞎瞎只有更瞎沒有最瞎！」
貼文一出，網友紛紛留言，「炫耀捏」、「真好，我隔離完到現在連個屁都沒有」、「不擔心未收到的，只擔心多收到的」、「同樣新北為什麼你的比較好吃」、「跟他們說給我了就是我的了」、「不錯欸，確診吃很好捏」、「收2箱⋯有的人還沒收到」、「你還有收到，我都隔離完了還沒收到」、「原來防疫包也有鑑賞期」、「給了就給了，還要收回去⋯也太瞎了吧」。
也有網友表示體諒，「忙中有錯吧」、「辛苦了…都辛苦了」、「忙中有錯難免的」、「他們忙壞了，覺得除了特殊情形外，都可不用發關懷箱」、「太多人確診了！基層跟醫護人員都已經要崩潰了，現在要的是少些口水，多些體諒，做好自身防護避免確診」、「我覺得⋯他們已經很慘了⋯慘到手抖點2箱惹」、「我也有遇到，打來的小姐很客氣，說沒拆封的再裝一箱歸還就好，覺得行政人員都忙翻了，這種失誤可以體諒，而且對方態度很好這點很加分」。
事實上，新北市政府由自5月9日起將關懷箱調整為「關懷包」，內含1支快篩試劑及衛教資訊，確診在家隔離民眾若有需要，可委託未隔離親友持確診證明代為至區公所領取。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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