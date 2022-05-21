COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

他確診收市府「雙倍關懷」！爽拆2箱狂嗑　結局曝光糗了

▲一名確診網友在網路上表示，自己收到了兩箱新北政府寄來的關懷箱，原以為是自己收到「雙倍關懷」，沒想到最後卻有人打來希望他能將多的物資退回。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）
▲一名確診網友在網路上表示，自己收到了兩箱新北政府寄來的關懷箱，原以為是自己收到「雙倍關懷」，沒想到最後卻有人打來希望他能將多的物資退回。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 14:15:37

台灣本土疫情持續延燒，近日就有一名確診網友在網路上表示，自己收到了兩箱新北政府寄來的關懷箱，原以為是自己收到「雙倍關懷」，沒想到最後卻有人打來希望他能將多的物資退回，令他相當無奈，貼文曝光後立即引起熱議，多數網友都直言：「我也有遇到，打來的小姐很客氣，說沒拆封的再裝一箱歸還就好，覺得行政人員都忙翻了，這種失誤可以體諒，而且對方態度很好這點很加分！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（20）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示在確診後收到新北市寄來的2箱關懷箱，裡頭有泡麵、快篩、飲料、餅乾及垃圾袋等，但隔了3天，卻突然有人致電給原PO，詢問是否收到了2箱，並解釋「很抱歉，我們同仁重複按到訂單」，還說「能麻煩您把用不到的、未拆封的裝箱退回給我們嗎？我們再請貨運去收」，讓原PO無奈嘆：「以上真實發生在小弟身上！瞎瞎瞎只有更瞎沒有最瞎！」 

▲（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）
▲一名確診網友在網路上表示，自己收到了兩箱新北政府寄來的關懷箱，原以為是自己收到「雙倍關懷」，沒想到最後卻有人打來希望他能將多的物資退回。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）
貼文一出，網友紛紛留言，「炫耀捏」、「真好，我隔離完到現在連個屁都沒有」、「不擔心未收到的，只擔心多收到的」、「同樣新北為什麼你的比較好吃」、「跟他們說給我了就是我的了」、「不錯欸，確診吃很好捏」、「收2箱⋯有的人還沒收到」、「你還有收到，我都隔離完了還沒收到」、「原來防疫包也有鑑賞期」、「給了就給了，還要收回去⋯也太瞎了吧」。 

也有網友表示體諒，「忙中有錯吧」、「辛苦了…都辛苦了」、「忙中有錯難免的」、「他們忙壞了，覺得除了特殊情形外，都可不用發關懷箱」、「太多人確診了！基層跟醫護人員都已經要崩潰了，現在要的是少些口水，多些體諒，做好自身防護避免確診」、「我覺得⋯他們已經很慘了⋯慘到手抖點2箱惹」、「我也有遇到，打來的小姐很客氣，說沒拆封的再裝一箱歸還就好，覺得行政人員都忙翻了，這種失誤可以體諒，而且對方態度很好這點很加分」。 

事實上，新北市政府由自5月9日起將關懷箱調整為「關懷包」，內含1支快篩試劑及衛教資訊，確診在家隔離民眾若有需要，可委託未隔離親友持確診證明代為至區公所領取。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

燉雞湯只丟乾香菇？媽放「一把」秒喝三碗：最佳防疫料理

防疫顧身體！命理師「化解病氣」開運法　加強健康好磁場

疫情悶壞？病患視訊看診「脫到全裸」　帥醫尷尬噴1問句

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀