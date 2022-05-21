桃市校園BNT專案25日起開打　5-11歲到校施打

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鄭文燦指出，今日確診人數比昨日下降10.53%，但65歲以上長者屬於脆弱族群，希望醫師投藥時間也要把握好，市府也會充分供應抗病毒藥物。全市居家隔離人數有1萬9210人，居家照顧個案累計14萬8769人，有65%(96788人)完成線上視訊診療，目前居家照顧個案有6萬9519，各區公所會以關懷電話方式協助生活事項。
鄭文燦提到，目前桃園市除醫院及診所採檢站，還有12個社區採檢站，其中9個有開設長者幼兒綠色醫療通道，提供PCR採檢、醫師看診及現場領藥三合一服務，龜山區華亞科技園區站從5月23日起也會增設三合一綠色通道
有關學校遠距教學部份，鄭文燦表示，桃園市國小、國中、高中及公立幼兒園自5月23日至29日暫停實體課程，實施遠距教學，若家長無能力在家照顧者，學校及幼兒園會開設照顧專班，讓無力在家照顧的家長們可以把孩子送到學校，弱勢家庭一樣會由學校提供營養午餐或代用券；國三及高三畢業生遠距教學延續到畢典前一天，其中若遇返校日或相關活動，各校可自行權宜處理，5月23日起各校安排到校接種疫苗仍可返校接種，以加速提升學童保護力。
至於BNT校園疫苗專案，鄭文燦說明，5月23日起6至11歲國小學童將開打，國、高中也同步在5月25日開始接種第三劑BNT疫苗，採到校接種方式，接種學童可請防疫假，家長可請防疫照護假。
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