買麥當勞1+1中千萬！「天選發票」超難買 網曝中獎訣竅
每兩個月開獎一次的統一發票，是許多人有望一夕致富的機會，就算只是中個幾千幾百元，也能成為日常生活中的小確幸，近日一名網友就表示，自己看了財政部2022年1、2月期的統一發票清冊後，發現中大獎的都是買單價偏低的商品，意外釣出許多網友，分享自己中發票的幸運經驗。
一名網友在論壇Dcard發文提及，「我看了1、2月的特別獎清冊，我也好想體驗看看天選之人的滋味」，清單中可見，獲得1、2月特別獎的名單中，許多消費價格都偏低，而讓原PO最驚奇的，並非花7元買塑膠瓶就中1000大獎的幸運兒，而是買麥當勞1+1就中1000萬的案例」，原PO也好奇「大家中獎發票都是買什麼東西啊？有沒有買什麼東西最容易中獎的卦？」
貼文引發熱議，許多網友都分享前往「超商」和「超市」中獎經驗，「我買全聯的發票中過兩， 而且沒有間隔很久」、「我中的都是去小7或全家買東西」、「連續兩個星期二在同一個時段，去同一間全家買涼麵，各中200」、「之前買過麥當勞1+1中4000」、「每天麥香一罐，常常中獎，買菸也蠻容易中的」、「感覺超商最容易中，雖然少少的也會有小確幸」。
此外，也有網友回應，「中獎那家南京東路的麥當勞，我那天有去買1＋1，跟1000萬發票是同一天，看發票號碼差100多號，這是我離1000萬最近的距離了」、「我男友課金超容易中欸，每次看中獎發票都會有Google play的 不過都是200、500、1000那種的小獎啦」。（編輯：張志浩）