滑鼠像熨斗？開箱羅技LIFT垂直滑鼠：好用、但需要適應
鍵鼠品牌羅技日前推出全新LIFT人體工學垂直滑鼠，不同於一般傳統滑鼠的樣貌，符合人體工學的垂直設計，擁有人體工學協會健康雙認證，實際使用，可以很自然地握住滑鼠，不需要轉動手腕，但如果是打鍵盤後平移到垂直滑鼠時則需要轉動手腕，第一次使用的確需要一點時間適應，但很快就能上手，且靜音和自訂快捷鍵都相當好用，預計5/25開賣，售價2490元。
實際使用LIFT人體工學垂直滑鼠，特殊的57度傾角，第一次使用的確會因為特殊的造型而需要一點時間適應，但最大的好處在於符合自然手握姿勢，不需要特別轉動手腕，就能握住滑鼠使用。根據官方之前的統計，此設計能有效改善前臂姿勢，且80%使用者表示第一天使用就改善姿勢。
除了垂直設計是一大賣點之外，使用的Silent Touch獨家技術，確實靜音許多，減少了點擊的聲音，提高專利力，也必較不會影響到他人工作。根據羅技內部研究，相較於Logitech M170滑鼠，LIFT左右鍵按擊噪音減少90%以上。
另外大拇指置放處的側邊按鍵實用度也很高，可以自訂快捷鍵，初始設定為上下頁，需要切換到上一頁時，不需要滑動游標，就能直接點選，大幅提升滑鼠操作方便性。
LIFT採藍牙及Logi Bolt雙模式連線，且1顆AA電池，可使用長達2年，續航力相當優異，支援Easy-Switch功能，配對三台裝置，不論電腦、平板、手機皆可快速切換，不需要另外配對，對於多螢世代來說相當方便。
根據Logitech台港澳總經理施前江表示：「疫情改變辦公習慣及居家辦公興起，消費者開始添購或更換既有的鍵鼠設備，Logitech人體工學鍵鼠系列產品，去年開始在市場上需求大增，銷量暴增，業績翻倍成長。」