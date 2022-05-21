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麥當勞點餐機藏「1問題」！內行拿這物傻了：乖乖去櫃台

▲麥當勞點餐機藏著1個問題，內行拿甜心卡去結帳，卻發現根本沒有界面可用。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞點餐機藏著1個問題，內行拿甜心卡去結帳，卻發現根本沒有界面可用。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 20:55:49

麥當勞近期推出點餐機的服務，讓顧客能自行前往點餐機點選餐點，除了減緩櫃台前的大排長龍，民眾也可以花多一點時間慢慢挑選餐點。可推出不久，就有許多網友提出使用上的不便，近日更有人發現，麥當勞的一大主打優惠「甜心卡」，竟無法在點餐機上使用，令眾人感到相當可惜。

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原PO於PTT上發文，說明某天在麥當勞消費，想用甜心卡買雞塊送小薯，可櫃檯沒有任何一位店員，與店內服務員詢問後，該人回答「只開放點餐機」，可是實際操作卻發現，點餐機竟沒有支援甜心卡點餐的系統，這令他感到相當傻眼，認為「你要用點餐機可以但至少系統要設計好啊……」。

▲單點麥脆鷄腿兩塊$110，搭配甜心卡購買大薯$55送大可，加點1+1的勁辣香鷄翅、小杯玉米濃湯共215元，可折抵20；若購買任選4組1+1銅板輕鬆點$50優惠選擇，即可以再使用一張。（圖／記者林柏年攝）
▲許多人都會購買甜心卡來獲取麥當勞優惠，可點餐機目前卻不支援甜心卡點餐。（示意圖／記者林柏年攝）
網友對點餐機的評價參差，但多認為點餐機介面轉換時間很長「麥當勞點餐機真的難用==」、「點餐機的反應速度奇慢」、「嘴巴點餐點超快，用自助點還要等轉場畫面」，「改點餐機我沒差，但每次去都會看到店員要另外關心不會用點餐機的客人，有兩個以上不會用的話還要排隊教學，這樣效率不是更差了嗎」。

對於原PO當下的遭遇，部分人勸導可以耐心一點，也許是櫃台人員剛好暫離「那是剛好暫時離開吧？怎麼可能專門撤走櫃檯人員就為了強迫用點餐機」、「不趕時間就慢慢按，排隊太久就有專人」、「因為很多人已經被訓練到可以自助點餐了，當然就不用再派專人值櫃檯服務了啊」。（編輯：李惠婷） 

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