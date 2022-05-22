朱立倫、張善政先後道歉無用？羅智強：再走桃園傾聽民苦
針對2022年桃園市長選戰，國民黨日前突襲式徵召行政院前院長張善政參選，引發社會各界議論。而國民黨中央此舉引發桃園基層反彈，也讓黨主席朱立倫與被徵召的張善政，在昨（21）日晚間先後出面道歉。不過有意爭取黨內提名的國民黨前副秘書長羅智強，仍決定展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」之旅，動機引發外界疑竇。
羅智強今（22）日上午透過臉書PO表示，這一陣子很多人為他感到不捨，但他想說的是「個人的委曲不足掛齒」，真正讓他感到不捨的是，疫情蔓延下，許多人民的痛苦。「當疫情威脅到父母孩子的生命和健康、當疫情打擊了丈夫妻子的工作和經濟，那樣的恐懼、惶恐、無助、無助。」羅智強說，反覆聽聞後，次次都感到鼻酸，希望能為深受疫情之苦的民眾貢獻棉薄之力。
「但已無公職的我，沒有行政官員的公權力，也沒有民意代表的監督權，我只能用我的腳祈福桃園，用我的耳傾聽民苦，用我的口為民喉舌。」羅智強說，他決定再度展開用雙腳深入桃園的「祈福走桃園，傾聽人民苦」活動，要把桃園13區，516里走透透，「一區一區，一里一里的傾聽桃園市民在疫情下的痛苦，幫助人民發聲，為桃園市民喉舌。」
不過昨日晚間，國民黨主席朱立倫以及被徵召參選桃園的張善政，都陸續向外界道歉，其內容都是針對「未與桃園在地基層溝通、未顧及地方人士可能反應。」不過羅智強仍舊在隔天一早宣布，再度啟動「雙腳深入桃園傾聽民意」行動，對於國民黨桃園市長提名，恐怕仍是餘波盪漾。