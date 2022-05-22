家樂福「最強大服務」超神！他全程爽用 旁邊阿伯秒看傻
近年來台灣量販店林立，除了美式賣場「好市多」廣受國人喜愛以外，知名賣場「家樂福」也在台擁有超高聲量。近日，就有網友發現家樂福超強大服務，使用起來讓他全程感到愉悅，驚呼「直接讓旁邊排隊的阿伯阿桑看傻了眼」，而引起討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己昨（21）日至家樂福消費時，剛好遇到結帳櫃檯大排長龍的情況，但他往旁邊一瞧，發現自助結帳機台竟沒人使用，「我一個箭步咻咻咻衝向機台，刷完商品條碼——>刷完載具——>刷line pay，全程不到30秒直接讓旁邊排隊的阿伯阿桑看傻了眼」，讓他納悶詢問「家樂福自助結帳明明就很好用，怎麼大家還是喜歡排隊阿」。
問題一曝光，隨即引起眾人大讚直呼，「真的，直接走出去很方便」、「還行，但真的是還有進步空間」、「那是因為只有你在用，等阿公阿桑也過去嚐鮮，你就等著排到天荒地老」、「排隊時看到前面是結帳三寶，就會知道自助結帳的好，排隊等結帳根本在浪費生命」、「量少方便，可能設計就是針對量少的要就自己處理」。
但也有人認為，「有時候會遇到bug」、「秤台太小，買一車不夠放」、「你買滿一整車自主結帳保證放不下」、「一堆東西刷完還要有人確認，秤台又小」、「這國外十年前就多的是」。
據了解，家樂福近年來推廣自助結帳服務，民眾可透過自助結帳機台，省去排隊等待的時間快速結帳，若有問題時，也會有駐場收銀員在旁服務，但提醒民眾，家樂福自助結帳機台有不適用項目，使用時需再三確認。（編輯：陳雅雲）