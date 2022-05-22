《全明星4》徐展元親邀「背景超狂」5大咖！答案嗨爆粉絲
運動競技實境節目《全明星運動會》開播後話題不斷，隨著第三季在4月中旬結束，有關第四季的參賽藝人又再度掀起粉絲熱議。對此，負責轉播賽事的主播徐展元就透露，自己已經詢問過5位大咖的意願，結果都得到「不可能」的答案。
徐展元昨（21）日在臉書發文證實，關於《全明星運動會》第四季的資訊，製作單位正在招募徵選藝人選手，而且報名履歷如「頭皮屑」般飛來。徐展元也分享，他自己也很認真誠摯地詢問同台工作的藝人，但沒想到全都得到「不可能」的答案，讓他不禁苦笑。
只見徐展元訪問的名單內，包括動力火車尤秋興、顏志琳，兩人都是屏東排灣族的運動好手，擅長排球和棒球，還有剛剛才升格成爸爸的黃子佼，活蹦亂跳、身手靈活，以及畢業於文化大學體育系的歌手任賢齊，最後則是百萬知名網紅蔡阿嘎，嘉義國術館祖傳三代，從小就開始練武術。
雖然遭到上述5位名人無情拒絕，但徐展元還是非常期待第四季的藝人選手，「會不會出現如同賀軍翔這種等級的，讓大家驚呼：『他（她）怎麼可能來參加！』的人啊！」。
網友紛紛嗨爆狂笑，「這些都來的話…會太貴，哈哈」、「給個建議力推賈永婕、粿粿的老公、威廉、陳敬萱、邱昊奇、嚴立婷」、「好期待喔，再創全明星高峰」、「問一下王識賢啊」、「坤達來一個！等等說好的章廣辰～」「展元以身作則參賽的話或許能打動他們」。（編輯：詹鎰睿）