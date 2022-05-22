太陽移宮「4星座」壓力秒消除！冠軍財運上升　事業順利

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身心病痛瞬間消除
5/21太陽移宮，進入摩羯座的健康宮位，最明顯好轉的就是你的健康運了。之前你的健康不是很理想，身體上的過敏、腸胃不適、頭痛、心累、甚至舊疾接踵而來，甚至很多都是因為你精神上的壓力太大、憂鬱所造成，甚至連你身邊的人都受到你心情上的影響，而與你漸行漸遠。
幸好太陽照亮你的身體健康，你身心的病痛將陸續解除，過去困擾你好久的過敏、痘痘等皮膚問題，腸胃問題、酸痛問題等狀況都得到緩解；加上運勢更加平穩順遂後，你的精神、心靈、情緒問題也迎刃而解，不再為了生活上各種大大小小的壓力憂愁，身心上的痛苦自然得到解脫。對你來說，有好的健康運，生活、身邊重要的人也都平平安安，就是你最大的祈願。
第三名、獅子座
惡意小人瞬間消除
太陽5/21進入獅子座的福德宮位幫你鎮守人際，你身邊的小人將一個個退散。過去你在工作、愛情、生活上飽受小人所苦，不只是蓄意陷害的小人，更多的是在你耳邊瘋狂嘮叨，不管你做什麼都要潑你冷水、找你麻煩，真的令你不堪其擾。今天過後，你身邊的小人就像水遇見高溫般，一個接一個的蒸發退去，小人不見了，耳根清靜了，就連霉運也跟著退散不少。少了之前暗算你的小人，你的生活終於輕鬆自在了起來，不用一天到晚疲於應付，反而那些小人的運勢會慢慢衰弱，無法再傷害你。
第二名、水瓶座
愛情壓力瞬間消除
水瓶座5/21太陽進入你的桃花愛情宮位，你的愛情壓力終於有望解除。過去你在愛情上承受不少壓力，單身者老是被追問何時要交男友、何時要脫單；有伴者則是兩人關係陷入緊繃；也有人是想懷孕、肚子卻遲遲沒有消息，令你備感壓力。幸好你的愛情運將有太陽的照亮終於逐漸上升，單身者能在近期順利遇見一個互有好感的良人；有伴者，兩人磨去棱角，彼此更懂得包容體貼，關係終於順遂穩定了起來。無論是脫單、順利成婚、或是好孕降臨，都請多多把握機會喔！
第一名、金牛座
財運壓力瞬間消除
太陽5/21進入金牛座的財帛宮位，你的財運會明顯上升，無論是正財丶偏運都很旺，比起之前真的好很多！過去你好幾次險些陷入入不敷出、月光的窘境，欠下的款項丶卡費丶貸款一筆筆，工作上也暗淡無起色，甚至好幾次身上連一毛錢也掏不出來。幸好今天開始將有起色，你的外債將能陸續還清，使你能運用的錢財越來越多，事業上也順利起來，正財收入穩定後，你也終於能真正安心下來，不再有口袋空空的心慌感了。另外你有一波貴人好運降臨，可以幫助到你的財運加倍成長喔。（編輯：郭佩蓉）
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