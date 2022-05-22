弟媳爽住婆家！小姑見「糜爛日常」氣炸：基本禮儀都沒有
婚後的婆媳關係難以維持和平，若還必須同住，生活上的小細節都可能成為爭執導火線。就有位小姑目睹弟媳住婆家的「糜爛日常」，終於忍不住大罵「基本禮儀都沒有」。
原ＰO在臉書《靠北婚姻2.0》上抱怨弟媳的種種行徑「當妳挺著肚子來我們家時，我們也接受了，要去月子中心，我們也同意，反正是我弟花錢，結果後來說要回來婆家坐月子，我媽要上班，想要請妳回娘家坐月子，因為妳媽已經沒在上班了，事後，會再包個紅包給你媽，你說不要，因為你媽不會煮，為了你，我媽媽上班前去菜市場買菜、煮雞湯，空檔時間回來煮菜，早中晚餐，不敢讓你吃隔餐菜」。
沒想到月子結束後，弟媳住在婆家開始當少奶奶，「三餐都叫外送，餐餐一杯手搖飲，我也不想管，但好歹資源回收要分類一下吧，不是吃完全部都塞到垃圾桶，垃圾又不幫忙丟；房間永遠開著送風或冷氣，即便妳帶小孩出去了，也都一直開著，非常通風，這裡也不是南部，常常很熱，這裡是北部」。
原PO繼續痛罵弟媳「妳總是關在房間裡門鎖著，小孩快五個月了，我媽媽抱她孫女的次數，手指頭可以數的出來，卻又抱怨我們婆家的這些人沒有人要幫你顧小孩，妳都把門鎖起來，我們怎麼進去？進去後妳又不開心，還擺臉色，基本禮儀都沒有」。
不少網友看完誇張的行徑後也紛紛搖頭「我也是為人媳婦，這種娶進來真的無法接受」、「八點檔的驚世媳婦」、「原生家庭的教育很重要」、「請神容易送神難⋯」、「最佳解，把弟弟一起趕出去」。（編輯：潘毅）