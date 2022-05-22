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飲料店遭檢舉廖老大籲肉搜衛生局長　鄭照新怒：勿害防疫

▲廖老大的茶飲店改名後生意大好，經常有排隊長龍。（圖／賽車教父-廖老大臉書，2022.05.22）
▲廖老大的茶飲店改名後生意大好，經常有排隊長龍。（圖／賽車教父-廖老大臉書，2022.05.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-22 11:42:052022-05-22 12:29:50

賽車界名人「廖老大」昨晚開直播飆罵，指他的飲料店改名才3週，卻遭衛生局2次登門檢查，質疑沒給紅包、交保護費，才遭台中市衛生局長曾梓展「選擇性辦案」、「做打手查水表」，並說要「叫議員來處理你」。台中市新聞局長鄭照新凌晨在臉書發文，指廖老大呼籲肉搜衛生局長，導致吃瓜民眾打電話灌爆衛生局專線，已影響防疫「請停止這樣的行為」。

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本名廖志賢的廖老大，因「打龜號」爆紅後，他開的手搖飲店常有排隊人潮。昨天深夜他開直播，連續40多分鐘飆罵台中市衛生局。

廖老大說，他之前加盟連鎖茶飲賠400多萬，衛生局沒來過半次，改名廖老大茶飲後3週被查2次，「第一次說要查蟑螂老鼠，還說我員工沒戴帽子、第二次指員工沒做健康檢查，限一個月內執行完畢」。廖老大罵說，嶺東街上至少40家店，其他人都沒被查，就好像大家都違規停車，為什麼只開他一台？

他懷疑遭選擇性辦案，是衛生局長曾梓展拿別人的紅包，所以要查他水表，問「是盧秀燕還是蔡英文要你來查水表嗎？接下來要不要換國稅局來？」除了要大家肉搜曾梓展，還說「星期一叫議員來處理你」。

▲廖老大昨晚直播開嗆，質疑遭衛生局選擇性辦案。（圖／賽車教父-廖老大臉書，2022.05.22）
▲廖老大昨晚直播開嗆，質疑遭衛生局選擇性辦案。（圖／賽車教父-廖老大臉書，2022.05.22）
雖然有民眾上網要他消消氣，指防疫期間衛生局這麼忙還上門稽查，一定是受理檢舉案不得不查，廖老大仍堅持「不管是不是別人檢舉，要查就整條街都查」，隨後議員江肇國、羅廷瑋也留言，表示相信公務員不敢收紅包，他們會追到底、不讓公部門選擇性辦案，還是止不住廖老大的怒氣，質問：「哪間茶飲店有戴帽子、有員工健康檢查？」「我生意好錯了嗎！」

台中市新聞局長鄭照新凌晨在臉書發文，指「衛生局同仁每天打電話到半夜，為了服務確診者都不夠用了，結果您為了被人檢舉的飲料店，怪衛生局依照程序去稽查，還指控衛生局收紅包。」

▲鄭照新深夜臉書發文，呼籲「電話請留給防疫工作」。（圖／廖老大臉書，2022.05.22）
▲鄭照新深夜臉書發文，呼籲「電話請留給防疫工作」。（圖／鄰照新臉書，2022.05.22）
鄭照新說，自己很敬佩廖老大為台灣爭光，也感激他替台中宣導交通安全，「但若默許不明究理的吃瓜群眾，肉搜天天加班防疫顧市民的衛生局長，要打電話灌爆衛生局專線、讓確診者的電話更打不進來，我認為這有點過了。」

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