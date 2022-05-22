飲料店遭檢舉廖老大籲肉搜衛生局長　鄭照新怒：勿害防疫

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廖老大說，他之前加盟連鎖茶飲賠400多萬，衛生局沒來過半次，改名廖老大茶飲後3週被查2次，「第一次說要查蟑螂老鼠，還說我員工沒戴帽子、第二次指員工沒做健康檢查，限一個月內執行完畢」。廖老大罵說，嶺東街上至少40家店，其他人都沒被查，就好像大家都違規停車，為什麼只開他一台？
他懷疑遭選擇性辦案，是衛生局長曾梓展拿別人的紅包，所以要查他水表，問「是盧秀燕還是蔡英文要你來查水表嗎？接下來要不要換國稅局來？」除了要大家肉搜曾梓展，還說「星期一叫議員來處理你」。
雖然有民眾上網要他消消氣，指防疫期間衛生局這麼忙還上門稽查，一定是受理檢舉案不得不查，廖老大仍堅持「不管是不是別人檢舉，要查就整條街都查」，隨後議員江肇國、羅廷瑋也留言，表示相信公務員不敢收紅包，他們會追到底、不讓公部門選擇性辦案，還是止不住廖老大的怒氣，質問：「哪間茶飲店有戴帽子、有員工健康檢查？」「我生意好錯了嗎！」
台中市新聞局長鄭照新凌晨在臉書發文，指「衛生局同仁每天打電話到半夜，為了服務確診者都不夠用了，結果您為了被人檢舉的飲料店，怪衛生局依照程序去稽查，還指控衛生局收紅包。」
鄭照新說，自己很敬佩廖老大為台灣爭光，也感激他替台中宣導交通安全，「但若默許不明究理的吃瓜群眾，肉搜天天加班防疫顧市民的衛生局長，要打電話灌爆衛生局專線、讓確診者的電話更打不進來，我認為這有點過了。」