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路易莎在台灣12年怎爆紅？行家抖「3本柱」：超車星巴克

▲有網友好奇詢問「一人說一句路易莎咖啡的優點，有沒有卦」，而引來內行點出超商星巴克的關鍵。（示意圖／Uber Eats 提供）
▲有網友好奇詢問「一人說一句路易莎咖啡的優點，有沒有卦」，而引來內行點出超商星巴克的關鍵。（示意圖／Uber Eats 提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 13:00:22

連鎖平價咖啡「路易莎」創立於2006年，隔年在台灣設立首間門市後，隨即開始在全台瘋狂展店，可看出其人氣相當之高。對此，就有網友表示「一人說一句路易莎咖啡的優點」，而引來內行曝光路易莎的3本柱。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示路易莎的出現，成為星巴克、85度C等同業的最大對手之一，讓他好奇詢問「究竟是什麼原因，一人說一句路易莎咖啡的優點，有沒有卦」。

▲連鎖咖啡品牌路易莎創辦人黃銘賢今（20）透露，去年起原物料齊漲，因此今年農曆年過後確實有漲價壓力。（圖／記者賴志昶攝）
▲網友好奇詢問「究竟是什麼原因，一人說一句路易莎咖啡的優點，有沒有卦」。（示意圖／記者賴志昶攝）
問題曝光後，許多人點名「價格便宜」是最大誘因，「比星巴克便宜」、「比星巴克好喝又便宜」、「價格親民，wifi插座」、「咖啡比星八克好喝又便宜，裝潢不錯」、「輕食好吃又不貴」、「便宜，據點多」、「整體消費當然比星便宜，走平價路線」、「便宜的星巴克啊，懂？」

此外，也有人提及冷氣、充電插座和網路也是優勢，直言「冷氣、網路、插座三本柱，咖啡學生能負擔」、「有插座+不限時」、「便宜、充電」、「便宜，有美感，有電充，好喝」、「充電座大勝」、「能充電混整天裡面最便宜的」。

但也有人搖頭認為，「餐點做的很慢」、「Cama比較好喝，不過這兩家都比星巴克好喝」、「去過一兩次，其實也還好普普啦」、「認真沒去過」、「鹹食還可以，甜點就真的....」。（編輯：陳雅雲）

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