數萬人夾道歡迎！白沙屯媽祖鑾轎「百米衝刺」衝進朝天宮
苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮，目前已經邁入第三天，而在今（22）日早上10點38分左右，在數萬民信徒的夾道歡迎中，白沙屯媽祖鑾轎「三進三退」衝進朝天宮，迎來當天活動高潮。
據悉，白沙屯媽祖從今日凌晨兩點，於崙背奉天宮起駕，沿著台19線前往北港，過程相當迅速，約早上8點左右就抵達元長、北港交界處。包括雲林縣副縣長謝淑亞、北港朝天宮董事長蔡咏锝、雲林縣警察局長李謀旺都來到現場接駕，上香祈求媽祖保佑平安，希望疫情快點結束。
值得一提的是，此次白沙屯拱天宮媽祖進香活動也迎來高潮，在數萬民信徒夾道的歡迎之下，白沙屯媽祖鑾轎就在北港朝天宮廟前以衝刺百米的速度「三進三退」，同時全場也齊喊「進哦進哦」，不斷點燃五彩繽紛的禮炮來迎接白沙屯媽祖到來。
拱天宮總幹事陳春發指出，因疫情關係，原本報名繞境的9萬人減少約為6萬多人，但大家都有做好防疫，戴好口罩，飲料、食物部分也都有分裝好，避免群聚。此外，北港朝天宮董事長蔡咏鍀也提到，為了這次前來的信徒、香燈腳，廟方總共出動15組的總舖師備餐，並以餐盒發送來避免信徒群聚。
目前白沙屯媽祖已經駐駕北港朝天宮，預計將在明天23日凌晨15分舉行進香儀式，迎來另一波高潮。（編輯：詹鎰睿）