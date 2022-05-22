買到快篩被攔下！鄰居媽「借我一個」 乞丐理由全場爆走
隨著本土疫情升溫，也讓快篩試劑的需求量大大提升，四大超商、各大賣場、藥局也都有販售，只要排隊就能買到。不過就有網友忍不住抱怨，剛買完快篩回家就被鄰居大媽攔截下來，一開口竟然是要借快篩試劑，理由曝光後，讓全場氣到爆走。
網路論壇PTT，一名網友PO文抱怨「換作是你，你會借他嗎？」他表示，跟鄰居大媽不是很熟，才剛到家裡附近就遇見對方寒喧「他問我去哪，我說我去買快篩」怎料，大媽竟然開口要他借快篩，「她自己不去排隊買快篩，卻來跟我借，說他們公司要篩才能上班，他們都不是身體有異狀的。」
於是原PO便告知大媽「下午2：00某藥局有賣…」大媽竟回答「那麼多，不想去排隊…」這讓他白眼瞬間翻了好幾圈，直呼「我排了兩個小時才買到，還沒走到家，就被開口借，如果是身體不適，我願意借，但只是懶得排隊，真的是…」。
網友紛紛氣炸留言，「這臉皮比犀牛還厚」、「超商很多，為何他不自己去買？」「小七多到我差點被掩埋」、「可以查附近藥局有沒有貨啊，不然就超商花個180而已」、「不會，討厭伸手牌」、「只想不勞而獲的人我寧願丟掉都不會給她」、「大媽就是一種，令人討厭的動物」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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