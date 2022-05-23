台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學」！吸萬人讚爆

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葉丙成也補充，吳同學並非說讀醫學系不好，而是感謝父母給他「選擇的自由」，「他並不是說唸醫不好。他只是感謝爸媽有給他們選擇的自由。台灣社會常常分數越高的學生，反而因為身邊人的壓力而選擇變得更少。事實上電機系也是有學生是被家人要求念電機的。他的意思是，感謝爸媽當年有尊重他們做決定的自由」。
貼文一出，吸引萬人按讚，「理工的打趣笑話會很好笑，但不是真心要如何的！大家笑笑，不用想太多」、「有沒有電機是被爸媽逼去唸的XD」、「這叫我們這群唸醫科的情何以堪啊～～我們就是時代的眼淚」、「PR越高的人，生活中感受到的枷鎖越多，彷彿每一步都被安排應該要怎樣怎樣。必須要努力，必須要考好，必須要做到，這真的是過來人才懂，其他人只會覺得矯情」、「這句話背後的意思大概只有經歷過的人懂，台灣學生成績越往PR99靠近，越沒有選擇自己人生的自由，甚至不懂得什麼叫選擇」。
但也有網友說，「真心建議，致詞其實不需要扯到其他科系。我到現在半夜時分都還在想，到底醫學系為什麼讓這些孩子們如此排斥。如果要強調的是有選擇的自由，那就直接講。來讀醫學系的孩子們，也是有選擇自由的」。
對此，葉丙成也回應「在這些國高中成績優異的學生的成長過程中，被身邊人期待或鼓勵唸醫是確實很常見的。被逼的也確實有。過去電機系確實也出現過好幾次因為家人強烈要求唸醫而去唸陽明醫或其他醫的 cases（案例）。通常如果是被家長給壓力以致不能唸電機的，確實是醫為多。學生只是在陳述這樣的事實。我想指出一個邏輯的點。學生提到有人被家人逼唸醫的事實，跟唸醫的人大多是家人逼的，這兩件事情在邏輯上並不等價。這位學生的說法並沒有 imply 唸醫的人都不是自己有熱情、都是被爸媽逼的、都沒有選擇的自由。兩者是不同的，學生無意、也不應該被引申出這樣的結論」。（編輯：郭佩蓉）