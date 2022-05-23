家樂福「隱藏驚喜」超有心！婆媽撞見愛慘了：實在太聰明
台灣國內量販店眾多，除了近年熱門的美式賣場好市多（costco）之外，還有在台營運已久的「家樂福」，許多家庭都會到此採購生活物品、生鮮食品等，而近日有網友也分享自己去逛家樂福時，被架上暗藏的「員工心機」給吸引，細看之後讓她相當驚艷，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「家樂福商品經驗老實說」發文提及，她幾天前到家樂福某分店採購，在逛到「生鮮區」時，意外被「可愛的蔬菜們」吸引，原因是員工將高麗菜、大白菜、蒜頭、辣椒、紅蘿蔔等刻意擺放，排列出一張張可愛的臉，再用保鮮膜包好後，變成「造型蔬菜」放上架。
眼前如此可愛的景象，原PO也大讚「對於單身或是小家庭來說，一餐剛剛好的份量，連配料都幫你準備好了，真是太貼心啊」，而另一名網友也在臉書社團「家樂福好物分享&討論」分享，在另一間分店，也發現相同的銷售手法，並表示「賣場員工怎麼那麼可愛，小孩看到很開心」。
事實上，某些家樂福門市不時會利用類似方法吸引消費者，並主打「蔬果賣場內買大白菜、高麗菜，就送辛香菜」，網友也紛紛留言大讚「很吸引大人跟小孩」、「好有創意，看到會想買」、「這樣不用多買配色菜欸！真不錯」、「好貼心喔！真的很適合小家庭或偶爾下廚的人」、「對單身來說真的很棒，份量適中，新鮮新鮮吃」、「應該也有人會被嚇到吧哈哈哈」。（編輯：張志浩）