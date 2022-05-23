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啥職業「難度高但年薪沒60萬」？2行業跌破眼鏡：太不值

▲有女網友想了解「年薪不到60萬的工作」，還點名必須包括難度高、具有專業性等條件，其中「2行業」入榜讓許多人跌破眼鏡。（示意圖／記者顏真真攝）
▲有女網友想了解「年薪不到60萬的工作」，還點名必須包括難度高、具有專業性等條件，其中「2行業」入榜讓許多人跌破眼鏡。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 11:18:26

俗話說「三百六十五行，行行出狀元」，每份職業都有值得敬佩之處。不過，就有女網友想了解「年薪不到60萬的工作」，還點名必須包括難度高、具有專業性等條件。而在眾多留言中，「2行業」竟意外入榜，讓全場跌破眼鏡，直喊「太不值了！」

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原PO於Dcard上發文，表示想了解哪些工作年薪不超過60萬，她還特別點名需符合「入學難度不低、工作具有專業性、在學時期爆肝學習」3個條件。文中她也率先分享兩個行業，透露自身擔任職能治療師，年薪有1.5年，去年整年收入僅有56萬；而朋友擔任獸醫，年資有2年，去年薪資也只有52萬元。

▲換新鈔，新台幣兌美元。（圖／記者顏真真攝）
▲獸醫和職能治療師年薪沒超過60萬，引起大批網友熱議。（示意圖／記者顏真真攝）
貼文一出，引來網友對「職能治療師、獸醫」的薪資感到不可置信，「獸醫師有讓我跌破眼鏡！我家狗看個獸醫的價格…真的有可怕到、「獸醫的薪資讓我驚訝」、「我朋友物理治療師，入學難、實習被電爆，國考考7次才及格，$36000/月，加自費徒手才有4萬/月，但年薪不到60萬」、「沒開業的獸醫很慘，應該大家都知道吧」、「太不值了吧！獸醫這麼難讀！」

此外，也有人分享其他職業，「設計，年資2年，整年收入40萬元，來比慘的嗎哈哈哈」、「我認識低於60的都是服務生之類的」、「中南部一堆傳產的作業員、會計師、傳產的工程師、診所的護理師，年薪不到60萬」、「社工師，年資1年，年薪49萬」、「成衣業務，年資1年，年薪42萬，不會調薪、除非升主管呵呵」。（編輯：陳雅雲）

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