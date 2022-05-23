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約唱歌花1800！妹子「不付錢理由」　全場炸鍋：吃相難看

▲有男網友抱怨，交友軟體約到的女生，竟然不願意出錢分攤1800元的唱歌費用。（示意圖／Pixabay）
▲有男網友抱怨，交友軟體約到的女生，竟然不願意出錢分攤1800元的唱歌費用。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 11:36:14

交友軟體盛行的時代，約會對某些人來說就像家常便飯，隨時就能約出去。不過，近日就有位男網友PO文抱怨，明明約好唱歌，事後女方卻不願意付錢，更嗆聲「沒錢不要出來交女友」，點燃眾人怒火。

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臉書社團「爆廢公社公開版」，一名男網友PO文抱怨，原來他日前透過交有軟體成功認識，且約到一位女生出來唱歌，兩人就這樣花了1800元，怎料，女方卻突然聲稱自己「沒有付錢的習慣」。

可以從原PO貼出的對話看到，女方竟然嗆聲「沒錢不要出來交女友啊！」「順便丟到臉書我們共同認識的，看大家怎麼講啊」，並強調自己「我沒有這種事啊（付錢）妳要公平就公開啊，我沒差」。

▲有男網友抱怨，交友軟體約到的女生竟然不願意出錢分1800元的唱哥費用。（示意圖／爆廢公社公開版）
▲原PO貼出對話，公開女網友的態度立場，意外掀起眾人戰火。（示意圖／爆廢公社公開版）
貼文一出，立刻引爆戰火，許多人認為「為什麼交朋友就要花錢？ 為什麼就要給別人請」、「交往了嗎？為甚麼一定要男生請」、「我蠻支持AA制或互相請，不要那麼刻板說一定要男方請，女生獨立點不是很好嗎」、「各付各的很公平吧」。

但也有人表示，原PO一開始就該先講清楚，「個人認為，最先開口約的人，如果沒有先說好AA制或誰請客，就該付錢」、「沒錢就別約唱歌囉，但女生吃相也是難看」、「說真的，我出門還從來沒讓女生付過錢」。（編輯：詹鎰睿）

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