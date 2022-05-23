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家樂福「最猛神物」漲價抓包！店員承認原因　婆媽原諒了

▲家樂福屬於台灣老字號的大賣場，物美價廉的特色，也是台灣人喜愛的賣場之一。（示意圖／NOWnews資料照）
▲家樂福屬於台灣老字號的大賣場，物美價廉的特色，也是台灣人喜愛的賣場之一。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 14:52:09

台灣的連鎖賣場眾多，除了近幾年超夯的美式賣場好市多之外，也有老字號的「家樂福」與其競爭，往往民眾在選擇賣場時，都會針對商品的CP值以及服務來抉擇，各有不同的受眾。而近日，就有網友分享自己去逛家樂福時，結果發現家樂福超強的烤雞系列突破200元售價，沒想到問店員得到回應讓她哭笑不得！引發討論。

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原PO在臉書社團「家樂福商品網友真心話」貼文指出「家樂福的烤雞漲價囉！從198元變成238元了，店員說因為每一隻雞都變大了，猶豫了幾秒還是買一袋帶去山上露營吃，果然外酥內嫩，脆皮搭配著吃真的很讚，吃完直接飽到晚上九點，其他菜都做不了，也好！這樣很省事XD不過如果雞變大的話，胡椒粉也要多給兩包吧！

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▲網友發現家樂福的烤雞從198元漲到238元，店員則解釋「因為雞有變大」，讓網友笑瘋。（圖/家樂福商品經驗老實說）
貼文一出，網友紛紛回應「好吃是好吃，但胡椒粉再多一點就好了」、「原本是因為價錢很便宜，漲價可能就不太會買了」、「昨晚逛賣場看到剛烤出來，香味四溢也買了一隻好吃」、「家樂福烤雞真的很好吃欸，這漲價幅度還行啦」、「我從一隻158吃到238,，吃不出尺寸有變大」、「三年間從158漲到238了嗚嗚」。

不過，也有不少家樂福烤雞忠實粉絲表示「欸？怎麼好像真的有變大啦！XD」、「看起來真的蠻大的，市場甘蔗雞半隻都230了」、「你這隻有大，花蓮店前陣子去買，沒比較大」、「雞變大價格變貴了，黑胡椒如果要一包變兩包的話想必多貴五塊XD」、「這真的超好吃，每次去都必買，有時候還會特地跑去買！希望宜蘭阿福的烤雞快快長大」！（編輯：張嘉哲）

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