超商店員「最強技能」是它！客人遇過全跪地：猛到沒話說

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不僅如此，隔了一陣子後，原PO某天想到有包裹一直還沒領，於是進到超商拿吃的到櫃檯，準備拿手機結帳時，店員又直接開口說「妳有個包裹還沒領欸！」這次甚至連後三碼都沒問，店員就直接轉身拿出預備好的包裹，竟然是從原PO走進來就先預開了，對此她不禁感到佩服「我超驚訝！ 超商店員辛苦了」。
貼文一吃引發熱議，許多網友紛紛留言「有些人在自己的工作領域比較有熱忱，喜歡接觸熟客以及對自我的工作範圍比較有心掌握」、「我有遇過才取一次貨，他就記住我電話末三碼跟姓名的」、「之前上班的時候常去某711吃午餐，沒過多久我就發現某店員記得我了」、「認真覺得這種技能超強」、「被記住真的會有客人被重視的感覺，喜歡這種服務」。
此外，也有超商店員到留言區分享「有一位阿公很常來店裡取貨，有時會幫他的兒子或孫子取，但常講錯後三碼，後來我們都直接背祖宗三代的後三碼，看到阿公直接問他今天要取誰的貨」、「習慣性買什麼的常客要記住不難，只是減少詢問對話的步驟而已，但蠻多人會誤解是不是對人有意思，真的沒有」、「主要就是節省時間，不管咖啡、煙，只要是常客都會記住」、「記長相挺正常的，但記住一堆後三碼，真的蠻猛的」。（編輯：張志浩）