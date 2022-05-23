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超商店員「最強技能」是它！客人遇過全跪地：猛到沒話說

▲多數民眾飲食不均衡，平時三餐少吃菜，會喝蔬果汁補充營養，網路調查網友最愛喝的還是老牌果菜汁。（圖／NOWnews攝影中心）
▲多數民眾飲食不均衡，平時三餐少吃菜，會喝蔬果汁補充營養，網路調查網友最愛喝的還是老牌果菜汁。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 16:02:22

台灣街上超商處處林立，不僅販賣的商品多元，也能提供各式生活服務，是不少人每日必去的地方，也因此超商員工需擁有多項技能包，應付客人的種種需求，一名網友也分享，近日到超商遇到店員使出「超強技能」，令牠相當敬佩，貼文也引發不少人共鳴。

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原PO在Dcard發文提及，平常打工下班的時間已經晚上11點，下班肚子餓都固定會去超商買吃的，有網購也常常順便取貨，遇到的店員也都是差不多的人，怎料「最近去超商領貨的時， 我只要跟店員說我要取貨，店員直接一副很有自信的說出我的後三碼！ 然後直接轉身去櫃子拿包裹」。

▲結帳示意圖、櫃台。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO表示，超商店員直接記住她的名字和電話後三碼，讓她相當感到驚艷，貼文也引發不少人共鳴。（示意圖／取自photoAC）
不僅如此，隔了一陣子後，原PO某天想到有包裹一直還沒領，於是進到超商拿吃的到櫃檯，準備拿手機結帳時，店員又直接開口說「妳有個包裹還沒領欸！」這次甚至連後三碼都沒問，店員就直接轉身拿出預備好的包裹，竟然是從原PO走進來就先預開了，對此她不禁感到佩服「我超驚訝！ 超商店員辛苦了」。

貼文一吃引發熱議，許多網友紛紛留言「有些人在自己的工作領域比較有熱忱，喜歡接觸熟客以及對自我的工作範圍比較有心掌握」、「我有遇過才取一次貨，他就記住我電話末三碼跟姓名的」、「之前上班的時候常去某711吃午餐，沒過多久我就發現某店員記得我了」、「認真覺得這種技能超強」、「被記住真的會有客人被重視的感覺，喜歡這種服務」。

此外，也有超商店員到留言區分享「有一位阿公很常來店裡取貨，有時會幫他的兒子或孫子取，但常講錯後三碼，後來我們都直接背祖宗三代的後三碼，看到阿公直接問他今天要取誰的貨」、「習慣性買什麼的常客要記住不難，只是減少詢問對話的步驟而已，但蠻多人會誤解是不是對人有意思，真的沒有」、「主要就是節省時間，不管咖啡、煙，只要是常客都會記住」、「記長相挺正常的，但記住一堆後三碼，真的蠻猛的」。（編輯：張志浩）

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