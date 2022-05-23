爸爸在隔離！小兒子「手寫紙條」：快好起來 感動6千人
台灣本土疫情大爆發，不少人因為確診正在進行居家隔離，不僅生活上多了幾分麻煩，還要忍受和家人暫離的不捨情緒，而近日有位媽媽也分享，老公在隔離期間，兒子因為想念所以手寫的紙條，內容雖短卻讓眾多網友看完後紛紛紅了眼眶，貼文引發熱議。
這位媽媽昨（22）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文附照片表示，「爸爸隔離第五天，兒子寫給爸爸的紙條」，圖中可見，孩子用黑筆手寫「爸爸我好想你喔，希望你可以平平安安的好起來，黃XX敬上」，雖然字跡不到美麗，內容也參雜注音，但純真、想念的心思展露無遺。
照片曝光後，至今已有近7千名網友按讚，紛紛留言「看到這張心都融化」、「誰說生兒子不貼心」、「又把爸爸給搞哭了」、「現在環境困難的情況，真的需要這些日常的小事溫暖大家」、「願意表達感受的孩子最好了」、「兒子的愛心，就是單純而美好」、「困難的環境，更能看出家人之間的愛」。
不過，也有網友逗趣地表示「要好好陪伴他啊，不然國中的時候，很多父母都因為叛逆頭痛」、「好好珍惜現在~進入青春期就不一樣了」、「我兒子也很貼心，不過現在長大了，常常秒掛電話」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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