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啦啦隊正妹超會扭！極品身材藏不住　「本尊神出」網暴動

▲運動產業的啦啦隊近年成為各界矚目的對象，不只帶動比賽場邊的氣氛，場外話題各式不斷，甚至各國粉絲都會共同討論，形成另類的國際交流（圖／翻攝自李多惠IG）
▲運動產業的啦啦隊近年成為各界矚目的對象，不只帶動比賽場邊的氣氛，場外話題各式不斷，甚至各國粉絲都會共同討論，形成另類的國際交流（圖／翻攝自李多惠IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 17:02:402022-05-23 17:05:22

運動產業的啦啦隊近年成為各界矚目的對象，不只帶動比賽場邊的氣氛，場外話題各式不斷，甚至各國粉絲都會共同討論，形成另類的國際交流，而近日就有網友分享一位「韓國啦啦隊」女孩的跳舞片段，意外讓不少人被圈粉，本尊也被神出。

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近日幾位網友分別在DcardPTT分享一名韓國啦啦隊員的舞蹈影片，片段中的主角在棒球場看台賣力熱舞，身體律動搭配節奏拍子讓人看得相當賞心悅目，且不論搭配球隊的任何一件主題服裝，都難以掩蓋她相當窈窕的身材，搭配時常變換的髮型和甜美臉蛋，迷暈不少球迷。

▲影片在台灣爆紅後，網友也神出主角就是韓國職棒起亞虎的拉拉隊長「李多惠」。（圖／翻攝自李多惠IG）
▲影片在台灣爆紅後，網友也神出主角就是韓國職棒起亞虎的啦啦隊長「李多惠」。（圖／翻攝自李多惠IG）
照片和影片在台灣被分享後，也有網友立刻神出，這位正妹是韓國職棒起亞虎的啦啦隊長「李多惠」IG擁有26.5萬粉絲，粉絲專頁主要都是分享球場與穿搭日常，在韓國人氣極高，日前甚至有男粉絲為了取得她的住家地址，直接將李多惠的汽車包圍，害她氣的發文遏止類似行為，一度鬧上新聞版面。

而台灣網友神出本尊後，大家也紛紛留言「這個人一次跳三小時不累嗎」、「看完之後想問，她是在籃球場還是棒球場，完全沒心思注意」、「我是女生，但她也太可愛了吧」、「感覺韓國啦啦隊舞蹈實力都超強」、「這個到現場要怎麼認真看球」；不過也有網友認為「啦啦隊還是峮峮最強」、「這個確實不錯，但還是只服峮峮」。（編輯：張志浩）

▲李多惠在韓國人氣極高，平時除了分享球場日常外，百變多樣的造型也是她的招牌之一。（圖／翻攝自李多惠IG）
▲李多惠在韓國人氣極高，平時除了分享球場日常外，百變多樣的造型也是她的招牌之一。（圖／翻攝自李多惠IG）


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