12星座「一週運勢」來了！這位好運逆天　心想事成事業旺

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又到月底了，感覺是一個資金吃緊的時候，現階段荷包能用的金錢感覺比以往都少，如果有打工或是賺錢的機會，真的是你現在最迫切需要的。還好你過去是一個廣結善緣的人，只要你向朋友開口提出要求，你的朋友都會願意幫你留意適合你的打工機會。最近的感情運勢有望開花結果，只是感情的經營和發展，需要你多用一點耐心，建構兩人安全的穩定基礎。想要賺錢就多思考如何在人際關係中提供新服務、創造新價值。
金牛座
最近生活中最讓你著急和在意的是關於你的工作、你的職務和薪水。如果受到疫情影響而面臨減薪、無薪假的朋友，此刻的內心一定是非常徬徨的，因為每個月固定支出的帳務，一項也少不了。如果突然受到薪資減少的打擊，真的是讓人感覺到壓力沉重。在面臨人生考驗的時候，你需要冷靜的智慧與包容心。接受當前的自己，並且尋找最佳的解決辦法。
雙子座
水星逆行正在持續中，這一段時間你不管做任何事情，都需要謹慎、小心。並且預留做事情的彈性空間。因為大環境的變化瞬息萬變，很多事情都不完全是自己可以掌握的。面對一個變化的時局，你只能要求自己做好萬全準備，以逸待勞。最近的感情和金錢運，狀況並不理想，你可能會經歷或遭遇一些不情願的變化。最近這一周發生的事情，可是說精彩可期，希望每一件事情都是逢凶化吉、虛驚一場。
巨蟹座
受到行運能量的變化，最近在人際關係互動，以及工作職場的發展，可能會發生變化。這些變化往往是棘手的、讓人感覺沮喪的、並且有些不情願。但人生的發展就是如此，當你在順境時，日子久了就會出現一些考驗來挑戰你、並且試煉你。當你在逆境時，你以為自己已經夠成熟，可以克服各種挑戰的時候，但往往命運之神並不會就此放過你，新的考驗與壓力，總是隨之而來。最近特別小心，有人利用你的同情心，最後給你下了一個圈套。
獅子座
受到行運能量影響，一個全新局面正在開展中，這個全新的變化，主要跟事業發展有關，你獲得了一個新的職務或是工作機會。在現在疫情嚴重的時刻，還能更有新的工作發展，真的是非常難能可貴的事情，所以面對這個接下來的新局面，請你全力以赴。新的工作發展，必然伴隨著新的價值與新的思維，希望你最近多讀書、多閱讀，用全新的格局面對接下來的人生。最近的感情、婚姻會有新的變動，坦然接受變化吧。
處女座
在守護星逆行的時候，你的心情多多少少會受到行運能量變化影響。最近你在待人接物和為人處事方面都要謹慎小心。人生中的難關總是一件接著一件發生，只要用智慧、勇氣與決心，一定可以克服各種困難。反正就是事緩則圓，做任何事情之前，多思考一下可能的後果和變化。最近的愛情發展，變成剪不斷、理還亂的肥皂劇，你明明嘴巴說要分手，可是內心卻糾結著復合與破鏡重圓的可能性。
天秤座
最近的運勢是很強的。這種強勢的運勢需要一個更有自信的你去承接變化。本周無論發生什麼事情，請你鼓起勇氣接受面對。最近可能會有來自於海外的好消息、一個期盼已久的消息可能會在最近心想事成，如果想要搬家、想要旅行、想要商業結盟、事業合夥，或是洽談代理業務都會順利成功。
天蠍座
最近的運勢能量集中在戀愛、感情這一個領域，有可能會有新的戀情發生，或是想要懷孕的朋友，最近受孕的機會也是非常高的。或是進行人工受孕的準備，在近期也可以得到心想事成的好消息。隨著夏天的到來，你明顯感覺到氣候暖和、天氣晴朗對你心情起到了鼓舞的作用。你每天都在規劃要去哪裡玩、要去哪裡喝下午茶，這種愜意、自在的日子，要好好把握。
射手座
最近的運勢能量非常和諧，這種和諧是一種滿足與自信的感受，你對自己當前的狀態非常滿意。你喜歡現在的自己，你可以感受到家人對你的依賴和祝福。你覺得人生中最快樂的時刻，不是一個人環遊世界樂逍遙，而是全家人團結相處在一起，共同面對生活中的各種問題。只要家人齊心協力，你就覺得這種陪伴的感覺既踏實又滿足。
魔羯座
最近你有非常好的戀愛運，特別針對很久沒有談戀愛的朋友，你最近可以遇到一個非常完美的對象。對方不僅外型高挑，而且樣貌出眾，就是符合你心目中的完美形象。如果遇到這樣一個對象，希望你可以好好珍惜，先撇開一些對感情對象擇友條件的成就，用心去接受並感受對方的善良和善意。你會發現原來兩人之間，真心關心與在乎的感覺，是多麼奇妙且讓人難以忘懷的感受。
水瓶座
最近你愛上待在家裡的感覺，你覺得待在家中什麼事情都不用做，在家耍廢，宅在家中原來是多麼有趣的事情。現在疫情嚴重，出門工作、出門採買生活日用品，反而變成一件不方便的事情。你本身就是一個怕麻煩的人，現在你不必找理由就可以自由自在地待在家中當一個與世隔絕的局外人，這種少與人交往，就少被人打擾的生活方式，其實也是你嚮往的生活方式之一。
雙魚座
最近你的能量都集中在你個人身上。如果你有非常好的創意、靈感、想法和天馬行空的想像力，你應該大方地把這種靈感全部的表現、發揮出來。因為你未來的事業、財運、和工作的發展性，就跟你現在的生活靈感有關。所以勇敢作夢、築夢踏實，當一個富有想像力的人。你的這一份想像力，一定會遇到一個賞識你的伯樂。而你的才華也會吸引異性愛慕你、仰慕你。（編輯：賴禹妡）
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