COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

桃市府廣發快篩　幼兒園提供口水快篩友善採檢

▲桃園市政府針對學生、幼兒、中低收入戶及長者等族群發放快篩試劑，提高防疫安全。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市政府針對學生、幼兒、中低收入戶及長者等族群發放快篩試劑，提高防疫安全。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-05-23 18:16:57

桃園市今（23）日新增確診個案8636例，市長市長鄭文燦宣布，市府將針對補習班及課後照顧班工作人員發送每人2劑快篩試劑，托嬰中心工作人員提供每人1劑，另外65歲以上長者每人2劑、中低收入戶（含低收入戶）每戶4劑快篩試劑。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭文燦說明，目前全市採取「7＋7」居隔新制有7765人、自主3天防疫假有1萬6379人，全市將近30萬名師生中，超過2萬人採取「7＋7」新制及3天自主防疫假方案，目前為止教育局已發出34萬4242萬劑予師生使用，另外教育局再採購33萬快篩試劑， 其中10萬劑為口水快篩試劑，已發給幼兒園1萬4764劑，希望桃園首創提供口水試劑讓幼兒園有更友善的採檢服務。


鄭文燦提到，全市的補習班及課照班工作人員有9141人，教育局規劃每人發2劑快篩試劑，預計週三起由北科附工及東安國中為發行單位，總計將提供1萬8282劑；托嬰中心2千名工作人員則由社會局統籌提供每人1劑快篩試劑。


另外針對全市31萬5千位65歲以上長者，鄭文燦表示，市府規劃每人發放2劑快篩試劑，由區里系統自五月底、六月初預計兩週時間完成發送;另外低收入戶及中低收入戶，全市約有1.6萬個家庭，每家將發放4劑快篩，總計發放6.4萬劑，由社局及區公所所發放，希望提供長者及中低收入戶充分試劑可以使用以提高防疫安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

新北不是不停課！劉和然強調：一直以來都是因校制宜

配合中央政策　桃12處三合一採檢站將轉型社區醫療站　

桃市校園BNT專案25日起開打　5-11歲到校施打

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀