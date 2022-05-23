桃市府廣發快篩　幼兒園提供口水快篩友善採檢

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鄭文燦說明，目前全市採取「7＋7」居隔新制有7765人、自主3天防疫假有1萬6379人，全市將近30萬名師生中，超過2萬人採取「7＋7」新制及3天自主防疫假方案，目前為止教育局已發出34萬4242萬劑予師生使用，另外教育局再採購33萬快篩試劑， 其中10萬劑為口水快篩試劑，已發給幼兒園1萬4764劑，希望桃園首創提供口水試劑讓幼兒園有更友善的採檢服務。
鄭文燦提到，全市的補習班及課照班工作人員有9141人，教育局規劃每人發2劑快篩試劑，預計週三起由北科附工及東安國中為發行單位，總計將提供1萬8282劑；托嬰中心2千名工作人員則由社會局統籌提供每人1劑快篩試劑。
另外針對全市31萬5千位65歲以上長者，鄭文燦表示，市府規劃每人發放2劑快篩試劑，由區里系統自五月底、六月初預計兩週時間完成發送;另外低收入戶及中低收入戶，全市約有1.6萬個家庭，每家將發放4劑快篩，總計發放6.4萬劑，由社局及區公所所發放，希望提供長者及中低收入戶充分試劑可以使用以提高防疫安全。
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