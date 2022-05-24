台灣「超商始祖」名單全曝光！暗藏小房間　真實用途超狂

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只見貼出的照片中，有以淺黃色以及綠色字樣招牌的「翁財記便利商店」，斑駁的招牌可以看出十分有年代感；還有以紅白相間設計招牌的「中日超商」；最後則是以黃綠紅顏色相間招牌的「界揚超商」，不過如今這些店家已經在台灣超商市場占比非常低，讓不少人相當懷念。
貼文一出，網友紛紛回應「知道這些店的人都有點年紀了」、「小豆苗給我的記憶就是專賣糖果」、「我最想要小豆苗復活，裡面的零食，軟糖，巧克力都是自己拿袋子裝秤重，我的零用錢都貢獻給老闆了」、「以前晚上我們都一群人聚在界揚外面吃泡麵跟茶葉蛋，然後喝保力達加啤酒，舒服」、「小時候都會去家裡樓下翁財記，挖自己喜歡的餅乾糖果秤重，挖的時候都特別開心」、「哇賽翁財記太久沒看到了，真的是超商始祖」。
另外，也有內行網友透露「早期這種超商一定會有後面隔間的電子遊藝間，一走進超商就是滿滿的煙味」、「笑瘋超懷念，這種超商後面都有小房間，專做麻仔檯、電動檯的」、「媽媽都會知道我們躲在後面小房間打電動，回家就跪算盤了」、「現在還是裡面都是檯子，打檯子比外面的客人還多」、「在中日超商做了4個月，他們都是靠小房間的電動檯在賺錢XD」。（編輯：張嘉哲）
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