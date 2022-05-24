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好市多員工「加班陪客人」？眾愣：要幹嘛　背後目的跪了

▲美式賣場好市多（Costco）內販賣的產品多元，成為不少人購物補足物資的首選商場。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲美式賣場好市多（Costco）內販賣的產品多元，成為不少人購物補足物資的首選商場。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 11:19:45

美式賣場好市多（Costco）內販賣的產品多元，不時提供的多樣優惠，以及針對會員的種種服務機制，成為不少人購物補足物資的首選商場，而近日一名網友也分享，她某次購物結帳後，因為一些原因無法馬上離開商場，結果員工竟然「加班」陪伴她，其他網友看完整段故事後紛紛大讚「太貼心」。

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一名網友在臉書社團「 Costco好市多 商品經驗老實說」發文提及，近日晚上從宜蘭到台北好市多購物，開開心心的買了一整車商品，但結帳完準備到停車場時，卻發現車鑰匙「不知道掉到哪去了」，她將整個可能掉過的地方都找過，也沒有尋獲，無那之下只能請宜蘭的朋友將備用鑰匙送來。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示，在好市多結帳完準備到停車場時，卻發現車鑰匙不見，接著員工一系列的反應處理令她感動。（示意圖／取自pixabay）

不過令原PO感到驚喜的是，好市多員工在得知自己處境後，竟然加班等到她的親友到來，一直陪伴至深夜11點，不僅如此，原PO在拿到鑰匙，要將商品放上車的時，該門市副店長竟然把購物車內的生食，直接換成新的並告知「已經完售的還可以下次換上」，種種貼心舉動令原PO直言「真的是非常不好意思加上超級感動，服務真的沒話說」。

貼文一出，短時間已有近1萬人按讚，網友紛紛湧入留言區「記得寫嘉獎信給該名員工呀！用實際行動反饋感謝」、「這種貼心服務，真的一輩子忘不了」、「太猛了，看完覺得好感動」、「這種狀況也碰過一次，備份鑰匙10點半送到，好市多員工也是在現場一起等候」、「消費過任何的大賣場，雖然品項不多，但好市多的員工服務態度還是優上的」。（編輯：張志浩）

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