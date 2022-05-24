怒退所有黨務群組？邱奕勝：工作結束跟高不高興沒關係

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對於之前退群組的傳言，邱奕勝回應表示，因為當初大部份的群組跟黨務有相關，這些群組也是因為當時擔任主委時工作需要所成立的，方便黨務相關連繫。既然已經在去年請辭主委，代理主委也已產生，現階段工作已完成，因此退群跟開不開心，高不高興沒有直接的關係，請大家不必做太大聯想。
國民黨推出張善政出征市長選戰後，桃園有部分地方人士也表達支持，例如前國民黨桃園市黨部主委楊敏盛昨天發文挺張，邱奕勝對此表示，看到很多鄉親支持中國國民黨所提名的候選人也非常開心也樂觀其成，事實上市長候選人本來就應該爭取更多鄉親來支持他。邱同時強調，相信以張院長的資歷在目前這麼多候選人中，他屬於最好的一位。
媒體進一步問邱，外傳可能因為這次事件離開國民黨，基層的里長是否也醞釀退黨潮？邱回應表示，沒聽說這件事，也不知道誰說這件事。基層的里長如果有退黨潮，他則表示要拜託願意繼續支持國民黨的里長同志，還是留下來為黨繼續努力，只有黨裡努力才能讓黨更好。
邱奕勝最後表示，自己是去年就已經辭，今年選務工作開始推動後，黃（敏恭）主委也代理一兩個月的時間，選舉剩半年時間，因為自己有投入年底議員選舉，也有選務工作要忙，黨務工作已經有代理主委，只是把過去在辦公室的東西打包回家，希望大家也不用做太多的聯想。