網購禁藥「墨西哥鼠尾草」！男辯做精油 北檢仍依法起訴
台北市檢警調查發現，去年8月至9月間，1名邱姓男子兩度從國外網購總重4.32公斤的墨西哥鼠尾草，佯稱要製作香皂及精油，更表示不知需要許可才能輸入，經查，邱男有輸入禁藥的前科，因此台北地檢署仍依違反藥事法輸入禁藥罪嫌起訴，協助收貨的賴姓女友人則獲不起訴處分。
據了解，這名邱姓男子，先前曾有輸入禁藥的前科，去年8月至9月間，兩度從國外網站上，購買乾燥墨西哥鼠尾草共4.32公斤，並寄到賴姓女友人住家，檢警經調查，實際訂購者是邱男，因此循線將人逮捕到案，但他卻辦稱，是為了製作精油及香皂，且不知需要許可才能輸入。
台北地檢署不採信其辯詞，仍依輸入禁藥罪嫌起訴邱男，而幫忙收貨的賴女因不知情，獲不起訴處分。
警方指出，墨西哥鼠尾草雖尚未被列為毒品，但法務部為了避免青少年誤觸誤食，在今年3月31日召開的毒品審議委員會中，將墨西哥鼠尾草列管為第三級毒品，目前行政院正在辦理核定及公告程序中。（編輯：林莞茜）
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