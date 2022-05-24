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AV女優也選拔！正妹「胸口開洞」求戰友　超兇身材擋不住

▲台灣成人片市場近年來持續發展，吸引許多男女有投入此行業的念頭。（示意圖／取自pixabay）
▲台灣成人片市場近年來持續發展，吸引許多男女有投入此行業的念頭。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 14:26:12

台灣成人片市場近年來持續發展，跟進許多國際大片製作成AV版本，知名AV導演圤智雨日前就在臉書徵求男優，《NOWnews》也報導，其中一名21歲的小鮮肉因為私密處有「入珠17顆」，報名引起廣大討論，今（24）日，圤智雨稍早也公布首位報名徵選的「女優」的候選人，再度引爆話題。

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圤智雨日前在臉書粉專公布招募AV男優的規則後，隨即有「台X電」員工、21歲台中小鮮肉、前海軍路戰隊隊員報名，在男優部分釋出3人後，他也立馬推出「我想當女優第一集」，並表示「我以爲我徵的是男生，結果女生也來報名，嚇到」，並公佈報名者資訊。

▲（圖/圤智雨臉書）
▲AV導演圤智雨日前就在臉書徵求男優，想不到竟有女性來報名，讓他大吃一驚。（圖/圤智雨臉書）
圤智雨表示，這次來報名的是一位理財專員，身高160公分，體重47公斤，擁有傲人的E罩杯，而想當女優的原因主要是因為「單身，且聽說男優都是實力派，想挑戰看看」，加上對交往過的對象，表現都不甚滿意，毅然決然選擇報名，甚至誇下海口直言「上了我的床，走路要扶牆啊」。

如此大膽的作風與言論，在貼文發出後立馬引發熱議，網友紛紛留言「可以啦，給過」、「最後會不會因為她，男優報名爆量啊」、「這Slogan厲害了，懂行銷」、「那麼會講，她注定要拍了啦」、「女優戰場如果開啟，感覺一定比前面男優精彩」、「她都這麼說了，不給當說不過去」。（編輯：張志浩）

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