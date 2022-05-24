月薪百萬工時都「長到哭」？內行抖殘酷真相：有時沒得選
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，不過若能坐擁百萬年薪，但要付出極高的工時，你願意接受嗎？近日一名生科系畢業的網友就表示，目前做的外商工作年薪剛好百萬，但若配合國外開會時間，總工作時數可能達15小時，讓他好奇「百萬年薪一定工時長嗎?」
原PO在PTT發文指出，去年有幸進入一家外商公司外商，適逢年底調薪、公司福利，年薪剛好超過百萬，不過最初的擬定工時為9點～17點半，無加班費，但常為配合國外時間，20點～24點也有會議，加上會議時間時時不時就會突然改掉，換來的是和家人、伴侶的約也要配合取消或改期，做了一段時間後，開始感到很無力。
而近日原PO靜下心思考後，發現工作衍生的不快樂，大多源頭都來自於「工時過長」，於是他拋出「正常上下班，但年薪650k」和「工時長但年薪百萬」兩個選項，詢問網友們較能接受哪種生活。
貼文曝光後，網友也陸續表達想法，其中不少人建議「若不缺這35萬和未來發展性，那低工時比較好」、「自己心理撐不住，當然是離職先恢復啊，持續惡化除了讓你本人更糟，跟伴侶家人間的關係也會更差」、「想想未來是想要快速往上爬，還是做個小職員領平淡的薪水」、「剛換新工作，還在學習成長，真的會比較痛苦」。
此外，也有網友分析，「講真科系也是原因，一定程度限縮了你的選擇」、「在生科業你要達到百萬年薪，可能工時就要這麼長，但在其他產業不一定」、「產業問題,不同產業的中位數薪資不同」、「若你還年輕可以換跑道,往電子產業要達到你要的不難」、「台積電工時也很長，不過領你兩三倍，生科要錢多只能這樣」。（編輯：張志浩）