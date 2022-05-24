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月薪8萬賴在家！30歲男「天天啃老」　媽氣瘋：拜託快滾

▲女網友抱怨，30歲的繼子開始在家工作後，不斷要照顧對方三餐和起居，甚至賴在家中肯父母老本，氣的發文飆罵。（示意圖／取自pixabay）
▲女網友抱怨，30歲的繼子開始在家工作後，不斷要照顧對方三餐和起居，甚至賴在家中肯父母老本，氣的發文飆罵。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 16:35:18

台灣本土疫情大爆發，在確診總數節節攀升到情況下，不少公司也都採用「居家上班」的形式運作，對此卻有女網友抱怨，30歲的繼子開始在家工作後，她反而要開始照顧對方三餐和起居，加上還有一對二年級的雙胞胎在家上課，根本忙不過來，繼子甚至不肯花自己月入8萬多的薪水，不斷吃她和老公的退休老本，氣的發文飆罵。

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原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文提及，「以前只需準備早晚餐，午餐我自己想吃什麼都隨意，懶得吃就不吃了，白天在家除了做家務有很多自己的時間，心情可以有放鬆喘息的節奏，但繼子現在在家上班，我每天連午餐都要準備，還餐餐要有肉，他一個人比我們三個人吃的都多，心情真的很不平衡，更看不慣他那麼大個人憑什麼整天在家卻什麼家事都不做，每天讓人給他洗衣做飯伺候三餐！」

▲不少人認為，現在相當熱門的工程師，其實是中年失業最恐怖的職業。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO原本就對繼子有許多不滿，對方居家工作後衍生的許多麻煩讓她徹底爆炸。（示意圖／取自unsplash）
此外，原PO指出，自己因為又生了一對二年級的雙胞胎在家上課，煮飯之餘還是得在家照顧孩子，繼子卻捨不得花自己一個月8萬多的薪水，硬是要住在家中，原PO氣的直言「住家裡吃的用的不是天上掉下來，是我和我老公的退休老本，為什麼他不趕快搬出去獨立，都照顧到30歲了我到底還要照顧多久！」

貼文一出，網友紛紛留言「好奇你先生到底在幹嘛」、「都30早該獨立，想住家裡就要負擔家用」、「跟你老公說吧！站同一個陣線才好啊」、「請他交生活費，不願意就三餐自理，又不是小孩子，都幾歲了」、「都30了，跟他好好講應該聽的懂，但是妳要先跟老公溝通好」、「繼子也不該是這樣的態度吧」。（編輯：張志浩）

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