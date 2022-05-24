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孩遠距上課沒關麥！媽在旁「忘情發聲」　尷尬音訊全放送

▲因為本土疫情持續升溫，不少學校為了確保學生身體健康，開始實施「遠端教學」的政策，讓孩子們在電腦前學習。（示意圖／取自pixabay）
▲因為本土疫情持續升溫，不少學校為了確保學生身體健康，開始實施「遠端教學」的政策，讓孩子們在電腦前學習。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 17:27:08

因為本土疫情持續升溫，不少學校為了確保學生身體健康，開始實施「遠端教學」的政策，讓孩子們在電腦前學習，不過透過機器交流，也衍生不少意外，一名媽媽就分享，女兒遠距上英文課時，她剛好聽到老師說出關鍵字，就下意識的「接唱」，但麥克風關閉根本沒關閉，當下氣氛直接凍結。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，女兒在在線上上課時，英文老師突然詢問「juice是什麼？」結果她竟下意識的唱出經典廣告詞「juice果汁筆～juice果汁筆」，女兒聽到則立刻轉頭，並翻了白眼說道「媽媽我有開麥克風」，原PO當下臉綠表示「老師我錯了抱歉，尷尬」。

▲（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲女兒上課沒關麥克風，英文老師突然詢問「juice是什麼？」結果原PO竟下意識的唱出經典廣告詞，場面瞬間尷尬。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言「笑死，好有畫面喔」、「我兒子上課都把我趕出去他房間」、「有了一次經驗，之後都會先確認有沒有開麥克風跟視訊後再來」、「我是罵小孩罵到忘我時發現麥克風沒關，全班一起參與」、「吼～作弊被當場抓包」、「juice果汁筆太洗腦了啦，我聽到也會唱」、「超懷念的，現在看到juice也一定會接果汁筆，看來我不孤單」。

事實上，「juice果汁筆」源自於知名文具品牌百樂在2016年的廣告，洗腦的台詞和簡單的旋律，讓許多大小朋友聽過一次就能嚷嚷上口，並在腦中留下深刻印象。（編輯：張志浩）


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