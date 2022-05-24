臺大醫院雲林分院研究觀察發現森林步道健行可改善肌少症

臺灣即將邁入超高齡社會，對於長者照護相關議題的投入已刻不容緩，其中以肌少症為主的肌力退化對於長者的日常生活功能的影響最大。臺大醫院雲林分院自 2020 年起與臺大實驗林管理處進行合作計畫，針對銀髮族長者兩年的研究觀察，發現在森林步道健行能夠改善肌少症，今 (24) 日院方與臺大實驗林管理處共同發表這帖運動處方，來改善高齡生活品質。

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臺大醫院雲林分院副院長劉宏輝表示，臺大醫院雲林分院自與臺大實驗林管理處進行合作計畫開始，即於林道入口擺放量測肌少症指數的寶貝機，針對前往溪頭自然教育園區進行森林浴健行的銀髮族長者進行健康量測。歷時兩年的研究，發現來溪頭的頻率越高，肌少症的問卷指標就越好。此外，也發現在森林浴之後，血壓指標產生進步，而經過兩年的比較，銀髮族的長者在森林浴之後不管是握力還是走路、站立速度都有明顯的改善。

▲臺大實驗林管理處提供多樣的療癒課程與活動供長者體驗運動處方（圖／臺大醫院雲林分院提供）

劉宏輝表示，大家都知道要運動，但運動要如何設定目標就是許多人的難題。根據研究指出，每日要行走八千步以上，才能針對心血管達到保護的作用，如果能透過森林健行的休閒活動，在運動的同時進行森林浴增進效益，可能是針對長者健康改善的一帖良藥。