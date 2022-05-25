加油站狂加11萬元！他驚問「是啥車」 員工解：可以省錢
油費不斷上漲，讓許多駕駛叫苦連天，但近日，就有民眾從加油站的機檯上發現，前顧客竟相當豪氣加了11萬2千元的油，讓他相當好奇「哪一台車可以加到4000公升阿...」，而貼文一出引發網友瘋猜，更有店員出面曝正解，此舉除了能夠省錢外，多是載到工地使用。
根據原PO於《爆廢公社》貼出照片，加油站的油錶顯示，前顧客消費了11萬2000元，共計加入了4000公升的油量，讓他相當吃驚的表示「哪一台車可以加到4000公升啊⋯⋯我一個月薪水還不夠付欸，之前開遊覽車也才400公升左右」。
對此，員工則解答，有許多店家會在油價較低時，大量購買並裝入桶中，「別大驚小怪了，這是加在桶子的，我曾經做快九年的加油站，加過無數的桶子」、「漲價前來加，剛好顧到那島，超爽」、「很多呀......工程的都是用大桶載到工地使用」、「灌桶，但折扣上限是400公升，這人如果用拆賬付現最多能省四千元」、「應該是油罐車載給工廠之類的」。
也有網友好奇詢問，加油站的油有多少公升？加完是否就可以暫停營業，內行則解答「看大小，基本上最小的一槽也有10000公升，沒有柴油的是20000公升，有柴油的是30000公升（最少），我之前的加油站是50000公升，低於一個液位，系統會通知總公司派車」。（編輯：鍾怡婷）