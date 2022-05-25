全台70％家長手機相簿變「這樣」！6千人爆共鳴：超貼切
由於台灣疫情爆發，許多學校都採用遠距教學，這也讓家長的負擔大增，對此就有網友貼出一張手機相簿的截圖照，只見裡頭全是孩子的作業照，這畫面瞬間引發全台爸媽的共鳴，忍不住直呼：「真的很貼切，不是課表，不然就是上課作業的照片回傳！」
該名網友23日在臉書「爆廢公社」中貼文，只見照片中的手機相簿內，充滿各式各樣的作業照片，且每個科目都有，原PO幽默表示：「聽說從今天開始全台灣有百分之七十的父母手機相簿都會變成這副德性。」
貼文一出，許多家長狂點頭認頭，「停課線上課程日常」、「這作業是最基本的，我還要錄影+拍照上體育課的運動」、「去年情形重現」、「早就是這副德行了」、「中肯，已經開始了」、「怎麼講的如此貼切又真實」、「記憶體容量不足提示一直出現」、「真的很貼切，不是課表，不然就是上課作業的照片回傳」。
另外，也有網友替老師發聲，「算什麼，這星期老師的相本也都是，而且還是家長的2、30倍的數，老師的老花近視飛升，看完還要批閱」、「安親班老師的更慘，每一科3個版本」、「你應該看看老師的手機相簿，相較之下會感到慶幸」、「我是家長，也是安親班老師」、「整個相簿就是爆炸啊」、「看功課看到眼瞎」。（編輯：賴禹妡）