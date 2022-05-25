買房信了代銷「1句話」！小夫妻多花150萬哭喊：變大盤子
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望能夠盡快存到買房頭期款，晉升有房族。不過卻有夫妻因為聽信了代銷人員的「1句話」，結果多花了150萬，詳細過程曝光也引起討論。
原PO在論壇Dcard上發文提到「和老公存了幾年的錢，前陣子看到一間很喜歡的預售屋，房型、地點都很滿意，接待的代銷人員給我們一種沒有強迫推銷壓力，更表示『現在都是公司訂出的公定價、不二價，所以我們也不會再跟客人玩那種先拉高金額，讓客人砍價的戲碼了』，考慮了幾天後我跟老公就去接待所簽約了」。
最終原PO夫妻倆花了1500萬元買下9樓的房子，然而幾周後查詢內政部實價登錄時才發現，同棟從2樓到13樓的所有同樣大小房型中，其他買家都只花了1300萬至1350萬元就買到，甚至還有比自己更晚買的也比較便宜，讓他們不禁感慨「還是覺得好難過，畢竟150萬不是小數目，自己是超級大盤子」。
不少網友看完也紛紛回應「真的別相信不二價，我也是盤子」、「我也買貴了一些，但因為有附裝潢，其他人沒有，就這樣安慰自己了」、「150萬都可以買車位了，真的會很鬱卒」、「今天的天花板價，可能是明天的地板價，這樣想就會好多了」、「9樓10樓本來就會比較貴，因為是天花板沒消防設備的最高樓層，這樣就不需要做天花板，但150萬確實有點差太多了」。（編輯：潘毅）