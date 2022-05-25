感謝萬美玲、魯明哲　張善政：對地方團結感到莫大信心

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萬美玲表示，自從張善政將出戰桃園市長的消息一出，桃園地方基層都認為張是非常好的人選，但同時也強調，議長邱奕勝是地方領袖，也為地方付出許多，希望院長要盡快親自打電話給議長，當面向議長請益。萬強調，和議長見面無論是對之前誤會的冰釋化解，或是未來輔選工作，議長也是非常重要的角色，甚至是未來當選之後，府會關係的和諧，也是必須要提前做好的工作。
魯明哲表示，上周三張院長接受國民黨徵召參選桃園市長，這7天桃園地方基層的藍軍支持者，進入了一個不安動盪的期間。魯明哲強調，到年底選舉只剩下急迫的六個月，魯非常期待端午節家家戶戶大團圓的此刻，希望黨部朱主席和院長更努力，希望看到國民黨在桃園的大家庭也能大團圓。
另外，魯明哲表達自己的立場表示，「成功不必在我，但成功一定有我」，也透露自己會力挺張善政。魯也向張善政建議，希望對於議長、呂玉玲和羅智強三人的誤會要盡快化解，並表明未來當選之後，自己和萬美玲將會形成最強的市政顧問團，對桃園的建設提出建議和幫助。
張善政致詞前先起立向萬美玲及魯明哲鞠躬道謝，他說在目前的氛圍下，對兩位委員挺身而出，率先表達在地團結的力量與意願。張善正指出，在這個時間點上，兩位出來讓他對地方的團結增加了莫大的信心。他同時力邀萬美玲和魯明哲擔任他的市政顧問團，未來和他共同位桃園建設打拼。