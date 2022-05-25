COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

感謝萬美玲、魯明哲　張善政：對地方團結感到莫大信心

▲張善政今天到桃園拜會立委萬美玲和魯明哲，並鞠躬感謝他們率先表達了在地團結的力量與意願。（圖／記者李春台攝，2022.05.25）
▲張善政今天到桃園拜會立委萬美玲和魯明哲，並鞠躬感謝他們率先表達了在地團結的力量與意願。（圖／記者李春台攝，2022.05.25）

記者李春台/桃園報導

2022-05-25 15:55:442022-05-25 16:00:09

國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，未細膩與地方溝通引發地方反彈，張善政今（25）日下午到桃園拜訪立委萬美玲及魯明哲，張善政在致詞前向萬及魯鞠躬，感謝他們兩位挺身而出，率先表達了在地團結的力量與意願。萬美玲與魯明哲也建議張善政，要盡快修補好與議長和兩位黨籍同志的誤會，

我是廣告 請繼續往下閱讀

萬美玲表示，自從張善政將出戰桃園市長的消息一出，桃園地方基層都認為張是非常好的人選，但同時也強調，議長邱奕勝是地方領袖，也為地方付出許多，希望院長要盡快親自打電話給議長，當面向議長請益。萬強調，和議長見面無論是對之前誤會的冰釋化解，或是未來輔選工作，議長也是非常重要的角色，甚至是未來當選之後，府會關係的和諧，也是必須要提前做好的工作。


魯明哲表示，上周三張院長接受國民黨徵召參選桃園市長，這7天桃園地方基層的藍軍支持者，進入了一個不安動盪的期間。魯明哲強調，到年底選舉只剩下急迫的六個月，魯非常期待端午節家家戶戶大團圓的此刻，希望黨部朱主席和院長更努力，希望看到國民黨在桃園的大家庭也能大團圓。


另外，魯明哲表達自己的立場表示，「成功不必在我，但成功一定有我」，也透露自己會力挺張善政。魯也向張善政建議，希望對於議長、呂玉玲和羅智強三人的誤會要盡快化解，並表明未來當選之後，自己和萬美玲將會形成最強的市政顧問團，對桃園的建設提出建議和幫助。


張善政致詞前先起立向萬美玲及魯明哲鞠躬道謝，他說在目前的氛圍下，對兩位委員挺身而出，率先表達在地團結的力量與意願。張善正指出，在這個時間點上，兩位出來讓他對地方的團結增加了莫大的信心。他同時力邀萬美玲和魯明哲擔任他的市政顧問團，未來和他共同位桃園建設打拼。

國民黨提名謝國樑參選基隆市長　其他陣營還要等等

與林智堅懇談選桃園？鄭文燦：沒有人問過我

怒退所有黨務群組？邱奕勝：工作結束跟高不高興沒關係

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀