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「益生菌、益生元」真有幫助？醫師曝正確搭配：效果翻倍

▲許多民眾在日常生活中，有補充益生菌的習慣。（示意圖／取自unsplash）
▲許多民眾在日常生活中，有補充益生菌的習慣。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 17:14:03

益生菌在市面上相當普及，也有許多民眾會每日補充來維持腸道健康，但除了益生菌以外，也有不少保健食品主打益生元、後生元，究竟這三種是真有不同，還是廠商的銷售手段呢？對此，翁梓華醫師也在臉書親曝詳解。

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翁梓華醫師於臉書中提到，隨著醫學概念普及，多數民眾對於益生菌都有初步的了解，而確實在2000年初開始，就已經有大量文獻證實對於急性腸胃炎，甚至是很多的腸胃道疾病、免疫系統等等都有顯著的幫助，但益生菌在近年的醫學研究發現，不只是益生菌本身，益生菌周邊的益生元、後生元，似乎都被發現對於身體有些助益。

▲益生菌、益生元、後生元有何差異性？翁梓華醫師親曝正解。（圖／取自《急診柯南．翁梓華醫師》FB）
▲益生菌、益生元、後生元有何差異性？翁梓華醫師親曝正解。（圖／取自《急診柯南．翁梓華醫師》FB）
那麼益生菌、益生元、後生元究竟有什麼差異呢？

益生菌Probiotics：

與我們人體共生的消化道細菌，主要可以分成乳酸菌以及酵母菌，絕大多數市面產品是以乳酸菌為主，當給予適量補充，能夠有效促進腸道菌種平衡，增加人體健康。

益生元Prebiotics：

也有人稱益菌生，是天然食物中不易被人體酵素消化的醣類像是寡醣，但這些醣類分子，卻能被益生菌拿來利用，成分簡單來說，他們就是是益生菌的食物，當益生菌有充足食物可以吃飽飽，自然就有利於菌叢擴張，這也是為什麼近期很多的保健食品會添加益生元到益生菌當中的原理。

後生元Postbiotics：

後生元是「益生菌」進食「益生元」後所衍生的副產品或是細菌片段，簡單來說就是益生菌的「便便」，但不要小看這些「益生菌便便」近五年來，醫學科學家們發現，後生元中的短鏈脂肪酸（SCFA）、功能蛋白和細胞外多醣（EPS）對於身體有顯著的幫助，近年來也是有不少生技公司會將這個添加入產品中，讓產品的效能發揮到最大！

文末翁醫師則提到，「目前根據科學研究顯示益生菌、益生元、後生元都對健康有多方面的幫助，也對於急診常見的急性腸胃炎、便秘、腸躁症多有效果，但知其然也要知其所以然，這樣以後當急診醫師開益生菌給你的時候，或許你也可以透過自行補充一些益生元，讓效果翻倍」。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《急診柯南．翁梓華醫師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】


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